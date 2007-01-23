اعتبارات حقوق کارکنان دولت در سال آینده 6/13 درصد افزایش خواهد یافت/ فرصت برای برداشتن گام های منطقی از سوی اروپا باز است/ اتحاد اعراب علیه ایران واقعیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، الهام سخنگوی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در پاسخ به سئوالی درخصوص اصلاح ساختار اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، گفت: اقدامات اجرایی در اصلاح ساختار سازمان مدیریت آغاز شده است و با ایجاد کارگاه های آموزشی و توجیهات لازم ، اصلاح ساختارهای اداری درتمام مراکز دولتی در دستور کار دولت قرار دارد.

وی درباره استرداد لایحه خدمات کشوری از مجلس گفت: دولت تقاضای استرداد را داشته و مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد، زیرا ما عقیده داریم این لایحه اشکالات بسیار متعددی دارد و عمده مسئله بحث ایجاد توازن و هماهنگی در نظام پرداخت است و این لایحه این هدف را تامین نکرده است.

سخنگوی دولت، تفاوت ها در انواع استخدام در بین کارکنان و تعدد نظام استخدامی را یکی از معضلات موجود بر سر راه نظام پرداخت هماهنگ خواند و گفت: دولت در بودجه 86 گام هایی را دراین زمینه برداشته و اعتبارات حقوق کارکنان دولت در سال آینده حدود 6/13 درصد افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در تبصره 19 قانون بودجه نیز دولت اجازه دارد نسبت به افزایش ضریب حقوق به صورت پلکانی و یا پرداخت غیر نقدی عمل کند اما این افزایش که به صورت یکسان برای تمام کارکنان دولت صورت می گیرد باعث می شود افرادی که حقوق پایین دریافت می کنند، از این افزایش حقوق ، بهره چندانی نبرند و در نتیجه از سال آینده با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، پرداخت حقوق ومزایای مستمر تحت نظارت وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت که حقوق و مزایا به صورت متمرکز پرداخت خواهد شد.

الهام تاکید کرد: به دلیل تعدد وتکثر نهادهایی که وجود دارد، معمولا فصل بودجه، فصل شکننده ای برای همه دستگاه ها و منجر به برخی مشکلات سنتی می شود، البته، روند تعیین بودجه عملیاتی آغاز شده را دنبال می کنیم اما نمی توان گفت این بودجه کاملا عملیاتی است و برای رسیدن به بودجه عملیاتی کامل، تلاش های بیشتری لازم است.

سرپرست وزارت دادگستری درباره جایگزینی خود به جای مرحوم جمال کریمی راد، در سمت وزیر دادگستری گفت: هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده و منتظر هستیم رئیس قوه قضاییه افرادی را که مد نظر دارد، به رئیس جمهور معرفی کند و چون معرفی وزیر دادگستری به صورت دو مرحله ای صورت می گیرد، رئیس جمهور فردی را از بین این افراد انتخاب کرده و برای رای اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد.

سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به این سئوال که اتحادیه اروپا روز گذشته تصمیم گرفته کالاهایی که مربوط به صنعت هسته ای می شود را به ایران نفروشد و تصمیماتی درباره محدود کردن حساب های مالی و سفر مقامات ایرانی مربوط به بحث هسته ای را به تصویب رسانده است، گفت: مگر تا کنون این کشورها به ما لوازم هسته ای می فروختند، این گونه تحریم ها، تحصیل حاصل است و آنها بر اساس چارچوب های آژانس و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، می بایست به کشورهای دیگر برای رسیدن به اهداف صلح آمیز هسته ای کمک کنند که آنان این تکلیف را در حق ایران عمل نکرده اند و ما بر عکس به تمام تکالیف محوله از سوی آژانس عمل کرده ایم.

الهام، با تاکید بر اینکه فناوری هسته ای در ایران بومی است، گفت: این تحریم ها تاثیری نخواهد داشت و ما همچنان زمینه و فرصت را برای برداشتن گام های منطقی از سوی کشورهای اروپایی باز گذاشتیم.

وی تصریح کرد: اراده ملی ما حرکت در تکمیل و تثبیت سوخت هسته ای است، زیرا کشور به این کار نیاز دارد و این حرکت ادامه خواهد داشت و توصیه ما به کشورهای اروپایی این است که از تصمیمات نسنجیده تحت فشار آمریکا اجتناب کنند و در مسیر معقول، منطقی و قانونمند که عرصه های مسدودی نیست، کار را دنبال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، الهام در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران، در پاسخ به خبرنگاری که پرسید نظر شما در خصوص همراهی تعدادی از کشورهای عربی با آمریکا علیه ایران چیست، گفت: من تحلیل شما را قبول ندارم، روابط ما با کشورهای همسایه در طول تاریخ بی سابقه است. همکاری ها و رفت و آمدها و تعامل ها بسیار خوب و مناسب است، شیطنت های آمریکا نتوانسته بر افکار کشورهای همسایه تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه استقلال تصمیم گیری در کشورهای همسایه بسیار بالاست، افزود: ما نسبت به همسایگان خود نه تنها هیچ نگرانی نداریم، بلکه نگرانی متقابل هم از سوی همسایگان وجود ندارد و راههای توسعه روابط فعال و رو به گسترش است.

الهام ادامه داد: آمریکا از همکاری و دوستی کشورهای منطقه ناراحت است اما در اقداماتش علیه این روابط ناموفق مانده است.

سخنگوی دولت گفت: تصمیمات کشورهای اسلامی در بسیاری از اجلاس ها در همراهی با جمهوری اسلامی ایران بیانگر تحرک مثبت در دیپلماسی منطقه ای است و این تحلیل ها در راستای یک سناریوی جنگ سرد با مصرف داخلی صورت می گیرد تا داخل کشور ایجاد التهاب و نگرانی کند.

الهام در خصوص تلاش های دولت برای آزادی دیپلماتهای ربوده شده در عراق توضیح داد: تلاش ها بی وقفه ادامه درد ، تلاش های حقوقی هم با استفاده ازظرفیت حقوقی سازمان ملل اضافه شد.

وی ادامه داد: دولت عراق مورد توهین از سوی آمریکا واقع شد و این روش آمریکا نوعی آسیب زدن به دولت عراق است اما دولت عراق هم برای آزادی دیپلمات ها تلاش می کند.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم آمریکاییها از تکرار تصمیمات اشتباه پرهیز کنند.

الهام به این سئوال که مختصات نامه منوچهر متکی به کشورهای عضو شورای امنیت چیست ، پاسخ نداد و آن را به سخنگوی وزارت خارجه موکول کرد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر آنچه دردستور کار دولت است،اظهار داشت: آیین نامه ای است که در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است و هنوز اعلام نشده است اما دولت تصویب کرد که تا قبل از آیین نامه جدید آیین نامه قبلی اجرا شود بنابراین هیچ وقفه ای در کار نیست و امیدواریم مصوبه جدید هم راهگشا و در خدمت مردم باشد.

الهام در خصوص پیش بینی تکیه بر درآمدهای غیر نفتی بیش از پیش در بودجه سال 86 گفت: این یک توان جدید مدیریتی و اقتصادی است که دولت در بودجه امسال عرضه کرده است که نشان می دهد ایستادگی کشور در برابر هجمه های تبلیغاتی و روانی بی نتیجه می ماند این یک ظرفیت بزرگی است که وجود دارد و کارکارشناسی و با مطالعه و محاسبه است و آن را واقعی می دانیم.

سخنگوی دولت، اجرای این قانون بودجه را مستلزم همکاری دولت و مجلس خواند و گفت: استقبال بخش کارشناسی مجلس از بودجه افقی روشن را نشان می دهد وبیانگر این است که در این عرصه به اجماع نزدیک می شویم.