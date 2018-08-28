کم خونی در بارداری نشانه افزایش ریسک سکته در زنان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند انجام دو آزمایش ساده خون در طول بارداری می تواند ریسک بیماری قلبی-عروقی و سکته را تا ۲۵ سال قبل از بروز بیماری پیش بینی کند.

بیماری های تشخیص داده شده در بیماران باردار عبارتند از حملات قلبی، آنژین قلبی، نارسایی قلبی، سکته، نارسایی کلیوی و فشارخون بالا همراه با آسیب به اعضای داخلی.

معمولا کم خونی در دوره بارداری در قالب میزان هموگلوبین کمتر از ۱۰ گرم در دسی لیتر تعریف می شود.

تیم تحقیق در این مطالعه، وضعیت حدود ۳۰ هزار زن مبتلا به کم خونی را که بین سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۱۴ زایمان کرده بودند بررسی کردند. گروه کنترل نیز شامل بیش از ۵۰ هزار زن بود که در همین سال ها زایمان کرده بودند و مبتلا به کم خونی نبودند.

در زنان مبتلا به کم خونی، بیماری قلبی-عروقی ۱.۵ بار بیش از زنان فاقد کم خونی بود. میزان بستری شدن در بیمارستان به خاطر بیماری قلبی-عروقی در زنان مبتلا به کم خونی بارداری ۴.۳ درصد و در زنان گروه کنترل ۳.۷ درصد بود.

نتایج این مطالعه، ضرورت استفاده از آهن توسط زنان را به خاطر تاثیرات بلندمدتش تقویت می کند.

محققان همچنین دریافتند عملکرد بالا کلیه ها در اواخر بارداری نشانه افزایش ۱.۵ برابری ریسک بیماری قلبی-عروقی است.