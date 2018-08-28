اورژانس جدید بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فقهی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه در شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر، اظهار کرد: پروژه احداث اورژانس جدید بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر از سال ۹۴ آغاز شد که فاز نخست مجتمع جدید اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)خرمشهر با دو هزار متر زیربنا و در چند بخش و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان به بهره برداری رسید اما هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است.

وی از افزایش شمار تخت های بیمارستانی با بهره برداری از اورژانس جدید بیمارستان ولیعصر(عج)خرمشهر خبر داد و بیان کرد: اورژانس سابق این بیمارستان داری ۱۹ تخت بود که ۲۲ تخت در سالن اول تحت نظر اورژانس بیمارستان ولی عصر(ع) فعال شد و با راه اندازی سالن دوم این تعداد به ۳۲ تخت افزایش خواهد یافت.

رئیس بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر اظهار کرد: اورژانس جدید خرمشهر در واقع مجتمعی است که در آن بخش های آزمایشگاه، رادیولوژی و بخش های درمانی و رفاهی ویژه ای تدارک دیده شده است.

وی توضیح داد: در این بخش اورژانس دو اتاق سوختگی، دو اتاق ایزوله با خدمات ویژه، اتاق گزش، اتاق کچ و اتاق کارشناس بهداشت و مامایی برای ارائه خدمات مامایی اورژانسی با استقرار یک کارشناس مامایی دیده شده است.

فقهی افزود: دو اتاق برای سرم تراپی و دو اتاق برای تزریقات سرپایی برای خانم ها و آقایان به صورت مجزا نیز در آن لحاظ شده است.

بنا به گفته رئیس بیمارستان ولیعصر(عج)خرمشهر در این مجتمع اورژانسی یک اتاق عمل نیز دیده شده است که طراحی آن به نحوی است که قابلیت فعال شدن همزمان چهار تخت با تجهیزات به روز را دارد.

وی همچنین به وجود اتاق هایی برای استراحت پزشکان، پرسنل و سوپر وایزرها و تعبیه امکانات رفاهی برای همراهان بیمار در محلی مشخص در این مجتمع تازه احداث اشاره کرد.

ساخت دومین بخش ICU در بیمارستان

فقهی در ادامه به برشماری دیگر پروژه های اجرا شده در این بیمارستان پرداخت و اظهار کرد: بیمارستان خرمشهر در حال حاضر از بخش ICU بهره مند است که پروژه احداث ICU دوم این بیمارستان آغاز شده و با راه اندازی آن شمار تخت های این بخش به ۱۰ تخت افزایش خواهد یافت.

رئیس بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر به نوسازی لابی و نوسازی اتاق های عمل بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر به عنوان دیگر پروژه های در حال اجرا اشاره کرد و گفت: پروژه لابی بیمارستان در فضایی مناسب و با یک محل برای نماز خانه و استراحت بیمار در حال اجرا است و نوسازی ۶ اتاق عمل با اجرای عملیاتی همچون بهسازی سیستم هوادهی و تهویه این اتاق ها نیز با اعتباری معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: بخش ال.دی.آر بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر نیز طبق استاندارهای دنیا ساخته شده است و اکنون چهار متخصص زنان در آن فعالیت می کنند و خرمشهر رتبه یک در اجرای زایمان بدون درد را کسب کرده است.

فقهی در ادامه به عملکرد و نوبت دهی کلینیک فوق تخصصی شهید عسکری فرد به عنوان یکی از پرشمارترین پرسش ها پاسخ داد گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر در این کلینیک فوق تخصصی ویزیت شدند و در راستای بهبود عملکرد اقدام به جذب فوق تخصص در این کلینیک نیز شده است.

وی افزود: برای نوبت دهی به منظور حفظ شانیت بیماران چند راه مختلف اعم از معرفی چهار خط تلفن، سایت و نرم افزار تعیین شده با این حال نوبت دهی حضوری نیز برای افراد کم سواد و یا روستایی که با مشکل ارتباطی مواجه هستند در نظر گرفته شده است.

کمبود پزشک متخصص در خرمشهر

فقهی به تشریح علت کمبود برخی تخصص ها در خرمشهر نیز پرداخت و توضیح داد: از یک سو طبق پروتکل وزارت بهداشت و درمان امکان جذب تخصص ها در برخی شهرستان وجود ندارد و این تخصص ها تنها مجاز به فعالیت در شهرستان های دارای دانشکده هستند و از سوی دیگر فارغ التحصیلان برخی تخصص ها همچون چشم پزشکی در ایران کم است و همین امر به این کمبود پزشک متخصص در شهرستان دامن می‌زند.

وی افزود: با این وجود با تعریف سازوکاری برای ماندگاری پزشکان مقیم از طریق تعریف ردیف اعتباری از محل درآمدهای بیمارستان و جذب برخی پزشکان متخصص از شهرستان همجوار برای خدمات دهی در برخی روزهای هفته برای رفع کمبود پزشک در خرمشهر تلاش شده است.

فقهی که همزمان معاون درمان شبکه بهداشت و درمان خرمشهر نیز هست، از برخورد با کلینیک های خدمات زیبایی غیر مجاز در این شهرستان نیز خبر داد.