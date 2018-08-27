خانه سمن ها در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان دوشنبه شب در مراسم افتتاح خانه سمن ها در بندرعباس بیان داشت: خانه سمن ها یکی از نیازهای ضروری بوده تا این سازمان مردم نهاد یک جا جمع شوند و فعالیت کنند.

اکرمی با اشاره به اینکه در یکسال گذشته ،حضور سمن ها در استان پررنگ تر از سال های اخیر بوده است بیان کرد: در هرمزگان 256 سمن و ان جی او (NGO) وجود دارد که در زمینه های مختلفی از جمله بهداشت و درمان، خیریه، آموزشی، گردشگری ، زیست محیطی و...فعالیت دارند.

وی به مکان خانه سمن ها اشاره و خاطر نشان کرد: استاندار هرمزگان برای اینکه کار سمن ها سرعت بیشتری بگیرد این مکان را فعلا در اختیار سمن ها گذاشته که در مجاورت آن سالن 100نفری هم وجود دارد که می توانند از آن استفاده کنند،و البته این مکان موقت بوده و اگر سمن ها توانمندی خود را بیشتر از گذشته نشان دهند ، مکان بهتری را برای آنها در نظر می گیریم و این مکان فعلا موقتی است.

این مقام مسئول ادامه داد: حمایت دولت از سمن ها بیشتر معنوی بوده و اگر سمن ها فعالیت خود را بهتر و خروجی کار خوبی داشته باشند دولت هم حمایت بیشتری را از آنها خواهد کرد.

وی عنوان کرد: در پنج سال اخیر، خصوصا یکسال گذشته فعالیت سمن ها بیشتر و تعداد آنها به بیش از سه برابر رسیده است.

اکرمی با اشاره به اینکه امسال نیز اعتبار خوبی به این سمن ها و سازمان های مردم نهاد ، تزریق می شود بیان کرد: سال گذشته در این حوزه یک و نیم میلیارد تومان اعتبار تزریق و امسال قرار است این میزان اعتبار به دوبرابر افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان های مردم نهاد استان گفت: باید اساس کار سمن ها بهتر به مردم شناسایی و اطلاع رسانی شود.

محمد فلاح کهن بیان کرد: طی چند سال اخیر فعالیت سمن ها در حوزه های مختلف گسترده شده و ما باید توانمندی خود را نشان دهیم.

وی تصریح کرد: سمن هادر تمام حوزه ها تقریبا فعال و در حال انجام کار هستند ولی در حال حاضر بیشترین مراجعین ما در حوزه آسیب های اجتماعی بوده است.

رئیس سازمان مردم نهاد استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: هنوز خیلی از مردم با سمن ها و کار آنها آشنایی کامل ندارند باید هدف از ایجاد سمن ها را به مردم اطلاع رسانی کرده تا بهتر از روند کار ما اطلاع پیدا کنند.