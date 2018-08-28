طرح هادی ۸روستا تا پایان هفته دولت به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد ذاکری دوشنبه شب در نشست خبری که پیرامون پروژه های هفته دولت برگزار شد گفت:در هفته دولت امسال در اجرای طرح هادی، ۸ طرح دراین حوزه داشته ایم که تعدادی از آن افتتاح و تعداد دیگر تا پایان این هفته به بهره برداری خواهد رسید که اعتبار این پروژه ها بالغ بر ۴میلیارد تومان بوده است.

ذاکری در ادامه افزود : سال گذشته از محل قیر مشارکتی و رایگان ، ۱۵ میلیون تومان اعتبار قیر در اختیار ۹۰ روستا با همکاری دهیاری ها بصورت مشارکتی واگذار شد که حدود یک میلیون ۲۳۸ هزار و ۸۹۶ متر مربع ، متراژی بوده که آسفالت شده است و امسال نیز همین میزان اعتبار برای قیر رایگان در نظر گرفتیم که با مشارکت دهیاری ها، معابر روستایی آسفالت می شوند و این اتفاق خوبی است.

این مقام مسئول بیان کرد : بنیاد مسکن اسلامی هرمزگان یه تفاهم نامه ای با بنیاد مستضعفان و بهزیستی منعقد کرده که در این تفاهم نامه، خانواده هایی دارای بالای دو عضو معلول هستند می توانند از این تسهیلات در خصوص ساخت مسکن استفاده کنند که ۱۸میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۵ میلیون تومان تسهیلات کم بهره استفاده کنند.

وی همین راستا گفت : ۲۷۷ نفر واجد شرایط در کل استان شناسایی شده که در این خصوص۹۴ انعقاد قرار داد بسته شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: ۳۳۱ روستای بالای ۲۰ خانوار بوده که ۳۰ درصد از این روستاها ،که حدود ۴۰۰ روستا است طرح هادی در آن اجرا شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن اسلامی هرمزگان با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن روستایی گفت : تسهیلات مسکن روستایی که سال گذشته ۲۰ میلیون تومان بود امسال به ۲۵ میلیون تومان رسیده ، در این خصوص هزار ۶۰۳ نفر به بانک ها معرفی و از این تعداد ۵۳۵ نفر برای انعقاد قرارداد با بانک ها در حال انجام گرفتن تسهیلات هستند.

ذاکری در خصوص شهرهای زیر ۲۵ هزار نفری مسکن مهر نیز گفت : ۱۵ هزار ۵۹۳ انعقاد قرارداد انجام دادند که از این میزان ۱۴ هزارو ۱۵۵ واحد اتمام یافته است که ۱۲ هزارو ۵۲۳ واحد آن پیش فروش اقساطی شده است.

ذاکری ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ۶ روستا نیز بعنوان مناطق بارزش معرفی شدند و دو روستای تزرج و روستای پیرچوگان هدف گردشگری ما بوده که در حال اجرا است.

وی در ادامه به یکی از کارهای شاخص دیگر در خصوص کمک به اقشار کم درآمد اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن اسلامی هرمزگان حدود ۴میلیارد و ۵۸۸میلیون تومان بابت تکمیل ۷۰۰هزار واحد نیمه تمام در غالب کمک بلاعوض به اقشار کم درآمد روستایی انجام داده است.