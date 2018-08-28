۱۲ کمپ ترک اعتیاد در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی‌قیداری شامگاه دوشنبه در آیین افتتاح مرکز شلتر و مرکز شناسایی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: بعد از مباحثی که در رابطه با گور خواب‌های برخی استان‌ها مطرح شد، بَنا به دستور مدیریت استان این مسئله در استان پیگیری و بررسی شد و در استان زنجان، گور خوابی وجود ندارد و پس از بررسی مشخص شد که در استان ۷۰ الی ۸۰ معتاد کارتن‌خواب وجود دارد که در حال ساماندهی این معتادان هستیم.

وی از وجود ۱۲ کمپ در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: ۷ الی ۸ هزار نفر تحت پوشش این کمپ‌ها هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان بابیان اینکه مراکز متادون درمانی، مراکز درمان سرپایی و اقامتی نیز تحت بهزیستی هستند، گفت: باید معتاد بیمار تلقی شود تا راحت‌تر تحت درمان قرار گیرد و این مرکز برای افرادی که به کمپ‌ها مراجعه نمی‌کردند، مکان در دسترس تری است.

محمدی قیداری تأکید کرد: در بحث مواد مخدر استان زنجان جزو استان‌های پاک است و در محله‌های شهری و روستایی آموزش‌های متعددی برای پیشگیری انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یک اورژانس سطح یک در شهرستان زنجان، دو اورژانس سطح دو در ابهر و خدابنده و دو اورژانس سطح سه در خرمدره و طارم وجود دارد.