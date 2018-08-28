استان زنجان باید به سمت توسعه پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره روستایی استان، افزود: جشنواره روستایی؛ باهدف معرفی بهتر ظرفیت روستاهای استان در قالب ۱۸۰ غرفه به مدت پنج روز برگزار میشود.
وی اظهار کرد: توسعه روستاها با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است و در این میان باید زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال در این روستاها فراهم شود.
معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: جشنواره روستا یک رسالت مهم دارد و آن اینکه استان به سمت توسعه پیش برود و توانمندی گردشگری روستاها بیشتر به تصویر کشیده شود.
وی ابراز کرد: توسعه روستاها با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است و برگزاری جشنوارهها نقش بسزایی در توسعه متوازن روستاها دارد.
معاون عمرانی استانداری زنجان به تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این جشنواره شاهد شورونشاط و تعامل اجتماعی زیادی هستیم و درواقع این جشنواره برای ارائه توانمندی روستائیان استان زنجان و فرهنگ و آدابورسوم آنها دایر شده است.
سلطانی ابراز کرد: کوچکترین واحد مدنی هر جامعه بهغیراز خانواده روستاها هستند و باید به توسعه روستاها توجه ویژه شود.
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