استان زنجان باید به سمت توسعه پیش برود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره روستایی استان، افزود: جشنواره روستایی؛ باهدف معرفی بهتر ظرفیت روستاهای استان در قالب ۱۸۰ غرفه به مدت پنج روز برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: توسعه روستاها با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است و در این میان باید زیر ساخت های لازم برای ایجاد اشتغال در این روستاها فراهم شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: جشنواره روستا یک رسالت مهم دارد و آن اینکه استان به سمت توسعه پیش برود و توانمندی گردشگری روستاها بیشتر به تصویر کشیده شود.

وی ابراز کرد: توسعه روستاها با اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است و برگزاری جشنواره‌ها نقش بسزایی در توسعه متوازن روستاها دارد.

معاون عمرانی استانداری زنجان به تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این جشنواره شاهد شورونشاط و تعامل اجتماعی زیادی هستیم و درواقع این جشنواره برای ارائه توانمندی روستائیان استان زنجان و فرهنگ و آداب‌ورسوم آنها دایر شده است.

سلطانی ابراز کرد: کوچک‌ترین واحد مدنی هر جامعه به‌غیراز خانواده روستاها هستند و باید به توسعه روستاها توجه ویژه شود.