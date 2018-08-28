افتتاح دو بیمارستان یاسوج و باشت باحضور وزیر بهداشت در شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی دوشنبه شب در حاشیه برگزاری بزرگداشت روز پزشک در جمع خبرنگاران افزود: نیمه دوم سال جاری برای حوزه سلامت زمان با ارزشی است و فاز اول بزرگترین مرکز درمانی استان یعنی بیمارستان بزرگ یاسوج به بهره برداری می رسد.

ایلامی با بیان اینکه ظرفیت این بیمارستان ۲۹۲ تختخوابی است، تصریح کرد: در فاز اول، این بیمارستان کار خود را با ۱۰۰ تخت آغاز می کند.

ایلامی اظهار داشت: با افتتاح این بیمارستانها در استان ظرفیت تختهای استان از ۵۳۴ تخت به یکهزا رو ۱۵۲ تخت افزایش می یابد و شاخص استان به میانگین کشوری نزدیک می شود.

وی همچنین با اشاره به رشد بخشهای مختلف سلامت و درمان در استان، اظهار داشت: ما از لحاظ شاخص اورژانسهای بین جاده ای نیز در کشور در رده خوبی قرار داریم.

ایلامی تصریح کرد: راه اندازی سه کلینیک تخصصی در چند روز آینده در شهرهای یاسوج و گچساران نیز به افزایش کیفیت خدمات سلامت در استان کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزایش پایگاههای اوژانس به ۱۴۱ پایگاه را از دیگر شاخصهای مهم در بخش سلامت عنوان کرد و گفت: همچنین در بخش شاخص تصویربرداری پزشکی، استان بهترین شاخص تصویر برداری را با سه(ام آر آی و سه سی تی اسکن) در شهرهای بزرگ استان دارد.

ایلامی با تاکید مجدد بر توسعه تختهای بیمارستانی، اظهار داشت: در سال جاری میزان تختهای بیمارستانی استان با تجهیز و تکمیل بیمارستانهای در حال ساخت دو برابر خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح اولین اورژانس شبانه روزی دندانپزشکی در بیمارستان شهید بهشتی خبر داد و گفت: جامعه پزشکی استان ما در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر است و ما بیش از ۳۰۰ دندانپزشک و ۱۰۰ داروساز در استان داریم که این میزان شاخص خوبی در کشور است.

ایلامی افزود: بخشی از پزشکان بومی در حال تحصیل در مقاطع تخصصی هستند و پس از فراغت از تحصیل به استان برمی گردند و ما برای بیمارستان ۲۹۲ تختخوابی یاسوج به ۱۰۰ نیروی متخصص و فوق تخصص و ۸۰۰ نیروی مختلف نیاز داریم.

وی افتتاح این بیمارستان را گامی مهم برای توسعه بخش سلامت و اشتغالزایی در استان عنوان کرد.