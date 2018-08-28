نظارت بر هزینه کرد اعتبارات آموزش و پرورش مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طهرانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمین، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت خیرین در راستای جبران کمبود منابع مالی حوزه آموزش و پرورش و رفع مشکلات فضاهای آموزشی از اهمیت بسیار برخوردار است.

فرماندار شهرستان خمین با بیان اینکه تخصیص اعتبارات در حوزه فرهنگی با کمبود مواجه است، افزود: نیاز است در کنار اعتباراتی که به حوزه عمران و آبادانی اختصاص می یابد، تامین منابع مالی در حوزه فرهنگ نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با وجود مشکلات مالی و کمبود اعتبارات، شاخص های علمی و آموزشی در شهرستان خمین طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و نیاز است در راستای تقدیر از دانش آموزان موفق در زمینه های ورزشی، هنری و... اقدامات و حمایت های لازم صورت پذیرد.

فرماندار شهرستان خمین ادامه داد: تضمین آینده جامعه در گرو ارتقای وضعیت حوزه آموزش و پرورش است و باید جایگاه واقعی معلمان و فرهنگیان در حوزه تعلیم و تربیت در جامعه شناسانده و تبیین شود.