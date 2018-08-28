آتش سوزی مجتمع تجاری در «مینی سیتی» خاموش شد/۶۰ واحد در معرض خطر

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی در یک مجتمع تجاری در بلوار « ارتش» مقابل خیابان «مینی سیتی» خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱:۲۸ بامداد سه شنبه به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد، که بلافاصله ۵ ایستگاه آتش نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه یک مغازه ۲۰۰ متری فروش عطر و ادکلن در طبقه همکف مرکز تجاری ۶ طبقه به علاوه طبقه زیرزمین با حدود ۶۰ الی ۷۰ واحد تجاری در این مجتمع تجاری فعالیت می کردند، دچار آتش سوزی شده بود و شدت اتش به حدی بود، که شعله ها به سرعت در حال گسترش به مغازه های طبقه بالای محل آتش سوزی و اطراف بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: دود بسیار غلیظی تمام ۶ طبقه مجتمع تجاری را فراگرفته بود و از طبقات بالایی به بیرون می آمد، شدت دود حبس شده در مجتمع تجاری به حدی بود، که در لحظات اولیه عملا نفوذ آتش نشانان به داخل را با سختی مواجه کرده بود، اما آتش نشانان با تجهیزات تنفسی ایمنی که به همراه داشتند، با همان وضعیت ناایمن موجود، خود را به کانون اصلی آتش رسانده و از چند جهت به آتش هجوم آورده و آن را در مغازه ۲۰۰ متری تحت کنترل خود درآوردند.

ملکی با بیان این که گروه دیگری از آتش نشانان نیز به طبقات بالایی رفته و مغازه هایی که در معرض آتش سوزی بودند، را نیز ایمن سازی کردند، گفت: آتش به سرعت در این مجتمع تجاری خاموش شد، اما مغازه ۲۰۰ متری کاملا در آتش سوخت، ولی دود غلیظی تمام مغازه ها را در برگرفته بود، اما نیروها تا ساعت ۵ صبح مشغول لکه گیری در این مجتمع تجاری بودند و پس از آن محل برای بررسی علت حادثه تحویل کارشناسان شد.