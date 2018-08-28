مدارس خمین نیازمند بیش از ۲۰۰ نیروی معلم در تمام مقاطع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمین، اظهار کرد: در راستای جبران کمبود معلم در مدارس این شهرستان، از سال گذشته حق التدریسی معلمان شهرستان خمین از چهار هزار و ۹۰۰ ساعت به شش هزار و ۷۷۰ ساعت افزایش یافته است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین تصریح کرد: ساماندهی ۲۴ معلم به صورت انتقالی از مناطق دیگر، ۱۹ دانشجو معلم و ۱۱ سرباز معلم در این راستا مد نظر قرار دارد.

محمدی با اشاره به اینکه دولت در افزایش سطح بهره وری دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده است، گفت: اگرچه افزایش بهره وری اقدامی مطلوب است، اما اجرایی شدن آن، نیازمند تمهیدات اساسی است.

وی بیان کرد: در این راستا طبق دستورالعمل سازماندهی نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش، عوامل اجرایی مدارس شهرستان خمین از ۲۶۴ نفر به ۲۳۴ نفر کاهش یافته و بسیاری از مدارس این شهرستان به صورت معاون دبیر فعالیت خواهند داشت.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان خمین تصریح کرد:در سال جاری ۳۷۱ کلاس درس در مقطع ابتدایی، ۱۵۹ کلاس درس در مقطع متوسطه اول، ۱۰۹ کلاس در متوسطه دوم و ۶۸ کلاس درس در مقطع متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش این شهرستان فعال است.

وی افزود: همچنین شش میلیارد ریال در راستای خرید تجهیزات مدارس و تعمیرات فضاهای آموزشی این شهرستان از جمله آسفالت، سرویس بهداشتی، ایزوگام و... نیاز است.

محمدی با اشاره به اینکه شش تیم از دانش آموزان شهرستان خمین به مسابقات ورزشی کشور اعزام شده اند، گفت: این دانش آموزان توانسته اند رتبه های برتر را در مسابقات کشوری کسب کنند و تجلیل و تقدیر از تیم ها و نفرات برتر مسابقات در دستور کار قرار دارد.