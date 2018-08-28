اعمال محدودیت برای تحصیل پناهندگان جدید/مشکل ارزی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری غلامرضا کریمی رئیس مرکز بین المللی و مدارس خارج از کشور صبح امروز برگزار شد. این نشست خبری در حاشیه نمایشگاه دستاوردها و عملکرد یکساله وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

وی در این نشست گفت: در نظام جمهوری اسلامی آنطور که باید و شاید در حوزه دیپلماسی آموزشی باید صورت بگیرد، انجام نشده و باید نهاد سیاست خارجی کشور توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشد تا امکان ارایه تجربیات داخل در حوزه بین الملل وجود داشته باشد.

کریمی ادامه داد: ما ظرفیت عظیمی در داخل کشور داریم و ب ای معرفی نظام جمهوری اسلامی با استفاده از این پتانسیل خوب عمل نشده که با هم افزایی نهادهای دیگر می شود این را عملیاتی کرد.

رئیس مدارس خارج از کشور درباره اعزام معلمان به خارج از کشور بیان کرد: از بین هزار نفر که به مصاحبه تخصصی ما دعوت شدند تلاش کردیم ۳۲۰ نفر را در بخش مصاحبه برای اعزام به خارج از کشور به گزینش معرفی کردیم و ۱۶ تا ۲۰ شهریور دوره توجیهی معلمان به خارج از کشور را برگزار می کنیم تا در روز اول مهر ۱۱۰ مدرسه خارج از کشورمان کار خود را قوی آغاز کنند. این مدارس پایگاه های فرهنگی ما در خارج از کشور هستند.

وی اظهار کرد: دیروز کارگاه آموزشی دانش آموزان اوتیسم را در باشگاه فرهنگیان با حضور دو استاد خارجی آغاز کردیم. برای ارائه تجربیات در محیط بین المللی به دنبال راه انداری سایت عربی و انگلیسی هستیم. چرا که فعالیت در حوزه ارتباطات بین المللی از اهداف ماست و باید این فعالیت ها را به دنیا معرفی کنیم.

کریمی در ادامه در توضیح وضعیت مدارس خارج از کشور گفت: بر مبنای آمار سال گذشته ۱۳ هزار دانش آموز در ۶۰ کشور تحصیل می کنند. آمار دقیق دانش آموزان امسال را آخر مهرماه می توانیم ارائه دهیم. با برخی کشورها دچار چالش هایی بودیم که بر مبنای قوانین آموزش آن کشور باید مدارس را استانداردسازی می کردیم اما از نطر ادامه کار در هیچ کدام از این ۶۰ کشور دچار مشکل نیستیم. سفرای ما در کشورها در این زمینه کمک رسان ما بودند.

وی تصریح کرد: برای تبدیل منابع له ارز البته دچار مشکلاتی هستیم که باکمک دولت در حال حل آنها هستیم.

رئیس مدارس خارج از کشور همچنین بیان کرد: ما سالانه ۴۰۰ معلم اعزامی ارز بگیر داریم و حدود ۳۰۰ معلم در خارج از کشور داریم که حقوق ارزی نمی گیرند و تلاشمان این است که از معلمان ارز بگیر کم کنیم و معلمانی که به هر دلیلی خارج از کشور هستند را به کار بگیریم و حقوقشان تداوم داشته باشد. برای ویزای کار در برخی کشورها دچار مشکل بودیم و حضور معلمان قبلی را تمدید کردیم.

وی همچنین اظهار کرد: ما مشابه سال های گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده درب مدارس به روی همه دانش آموران اتباع خارجی باز است. سال گذشته هزار میلیارد تومان هزینه کردند و مجامع بین المللی کمتر به ما کمک می کنند.

کریمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ابلاغیه جدید وزارت کشور که ثبت نام دانش اموز اتباع خارجی را سخت گیرانه تر می کند، گفت: کشورها به لحاظ امنیتی نباید مشوق ورود پناهنده ها باشند. در واقع اصلاحیه وزارت کشور ناظر به این موضوع است وگرنه کسی که سال گذشته در مدارس ثبت نام کرده است، هیچ مشکلی نیست ولی برای کسانی که مثلا یک ماه است به کشورمان پناهنده شدند محدودیت هایی اعمال شده است که طبیعی است . قرار نیست سیستم تشویقی برای پناهنده ها داشته باشیم.

وی درباره توقف فعالیت مدرسه شارجه در سال گدشته اظهار کرد: فعالیت مدرسه شارجه سال گدشته متوقف شد و امسال در برخی مدارس منطقه محدودیتی نداریم و با پیگیری ها امیدواریم مدرسه شارجه هم باز شود. در سایر کشورها مثل کویت و قطر مشکل نداریم. این کشورها برای صدور ویزا برای همه اتباع خارجی سخت گیری هایی دارند.