تولید وسپای برقی دوستدار محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، موتورسیکلت یادشده به هیچ وجه محیط زیست را آلوده نمی کند و قرار است از ماه آینده توسط وسپا روانه بازار شود.

این موتورسیکلت که Piaggio نام دارد، مجهز به یک موتور برقی ۴ کیلووات ساعتی است و با هر بار شارژ می تواند تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کند. البته قرار است یک مدل از این موتورسیکلت با باتری دوگانه عرضه شود که میزان مسافت قابل طی شدن با استفاده از آن را به ۲۰۰ کیلومتر افزایش می دهد.

یک داشبورد مجازی بر روی فرمان این موتورسیکلت نصب شده که کنترل و مدیریت آن با استفاده از یک برنامه تلفن همراه نیز ممکن است. از این داشبورد برای نمایش اطلاعاتی همچون داده های سفر، مسیر حرکت و همین طور نحوه دسترسی به ایستگاه های دریافت خدمات نزدیک استفاده می شود.

تولید موتورسیکلت Piaggio از شهریور ماه در کارخانه Pontedera وسپا در شهر پیزای ایتالیا آغاز می شود. اولین سری از موتورهای وسپا در سال ۱۹۴۶ در همین محل تولید شدند. قیمت این موتور هنوز اعلام نشده است.