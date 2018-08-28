تبلیغ دستگاه های کوچک کننده بینی دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا صابری، با اشاره به نکاتی که در مورد جراحی زیبایی باید بدانید، گفت: تبلیغات دستگاه کوچک کننده بینی صددرصد کذب است.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، در مورد راهکار پیشگیری از عوارض جراحی زیبایی، اظهارداشت: مردم زمانی که برای جراحی زیبایی به پزشک مراجعه می‌کنند تجربه، علم و مدرک آن را که باید مورد تایید وزارت بهداشت وانجمن‌های علمی باشد حتما در نظر بگیرند همچنین اسامی پزشکان فوق تخصص جراحی پلاستیک در سایت انجمن آنها به تفکیک شهرستان و محل کار آنها موجود است ومردم می‌توانند از آن استفاده کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، در مورد موضوع پیکرتراشی، گفت: این جراحی نوعی شکل دادن به بدن بشمار می‌رود و تنها باید برای کسانی که از لحاظ پزشکی تایید شود انجام گیرد، چرا که در غیر این صورت گاهی عوارض جبران نا پذیر و حتی خطر مرگ نیز می‌تواند برای فرد به همراه داشته باشد.

وی به انجام عمل‌های ساکشن و زیبایی در مطب‌ها هشدار داد و گفت: این مساله علی‌رغم ممنوعیت گاهی وجود داشته و عوارض مختلفی همچون عفونت، هماتوم، آبسه و مرگ و میر را به همراه دارد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی در پاسخ به اینکه دستگاه‌های کوچک کننده بینی چقدر موثر هستند،‌ گفت: این مسئله را مطلقا قبول نداریم چرا که به هیچ عنوان کارساز نیست و اگر تغییری در شکل بینی باشد موقت و برگشت‌پذیر بوده و هرگونه تبلیغات در این زمینه صددرصد کذب است.