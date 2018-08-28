نوشیدنی مفید از تفاله سویا تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تولید شیر و توفو (پنیر لوبیا) از گیاه سویا امر تازه ای نیست، اما امکان استخراج یک مایع خمیر مانند دیگر از سویا به نام اوکارا نیز وجود دارد که خواص فراوانی دارد.

اوکارا اگر چه ماده ای غنی و مغذی است، اما از آنجا که بوی ماهی داده و بافت ضمختی دارد، معمولا دور ریخته می شود. حال، دانشمندان فرایندی را برای تبدیل اوکارا به یک نوشیدنی خوشمزه سالم و پروبیوتیک ابداع کرده اند.

پژوهشگران سنگاپوری در دانشگاه ملی این کشور می گویند روشی را برای تخمیر اوکارا ابداع کرده اند که باعث می شود مزه ای قابل قبول برای انسان داشته باشد. در این روش از برخی آنزیم ها و باکتری های پروبیوتیک استفاده می شود که بر روند تخمیر تاثیر مثبت دارند.

از جمله این مواد می توان به آنزیم Viscozyme L، مخمر Lindnera saturnus NCYC ۲۲ و باکتری Lactobacillus paracasei L۲۶ اشاره کرد.

از جمله مواد مفید در این نوشیدنی که بر عملکرد روده انسان تاثیر مثبت دارند، می توان به حدود یک میلیارد باکتری پروبیوتیک، مقدار زیادی ایزوفلاون آزاد ( آنتی اکسیدانی طبیعی و مفید برای قلب)، فیبر رژیمی و برخی امینواسیدها اشاره کرد.

تهیه این نوشیدنی به یک روز و نیم زمان نیاز دارد و می توان آن را به مدت شش هفته در هوای آزاد نگهداری کرد؛ بدون آنکه نگرانی بابت خراب شدن آن وجود داشته باشد. این در حالی است که دیگر مواد پروبیوتیک حتما باید در یخچال نگهداری شوند و حداکثر عمر مفید آنها چهار هفته است.