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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

به مناسبت دهه فجر صورت می گیرد ؛

بهره برداری از 7 ایستگاه جدید آتش نشانی در تهران

بهره برداری از 7 ایستگاه جدید آتش نشانی در تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از مورد بهره برداری قرار گرفتن 7 ایستگاه جدید آتش نشانی در ایام دهه مبارک فجر خبر داد.

فتح الله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایستگاه های مذکور شامل ایستگاه 78 قیام دشت، ایستگاه 79 دولت آباد ، ایستگاه 80 وردآورد ، ایستگاه 81 صالح آباد ، ایستگاه 47 شکوفه ، ایستگاه 53 لویزان و ایستگاه 54 مطهری می شود.

به گفته وی ، احتمال جابجایی شماره این ایستگاه ها تا زمان مورد بهره برداری قرار گرفن آن ها وجود دارد اما تاکنون ایستگاه های مذکور در مناطق یاد شده احداث شده و به محض تجهیز نیروی انسانی و امکانات افتتاح می شوند.

سخنگوی سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی تهران یادآور شد: با توجه به اینکه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران برای خدمات رسانی بهتر نیاز به 120 ایستگاه آتش نشانی دارد اما هم اکنون 79 ایستگاه حریق فعال در تهران موجود است.

کد مطلب 438708

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