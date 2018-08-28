آمریکا ممکن است در اوکراین وارد اکتشاف و تولید گاز شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ که پیش از این اتحادیه اروپا را برای تلاش به پیوند زدن خود به انرژی روسیه مورد انتقاد قرار داده بود، حالا طبق گفته پایگاه خبری اوکراینفورم، از احتمال اکتشاف و تولید نفت توسط شرکت‌های آمریکایی در اوکراین، صحبت کرده است.

جان بولتون همچنین گفت که بخش انرژی اوکراین به کیِف اجازه می‌دهد به اندازه‌ای که تقریبا برای نیاز داخلی این کشور به گاز طبیعی کافی باشد، گاز تولید کند.

بولتون پس از گفتگو با نخست‌وزیر اوکراین، ولادیمیر گرویزمن، در سخنانی دوباره از اتحادیه اروپا برای پیوند زدن خود به عرضه انرژی روسیه و حمایت از خط‌لوله گاز نورداستریم۲ انتقاد کرد.

او گفت: وابستگی سنگین به عرضه نفت و سوخت روسیه فقط از لحاظ اقتصادی اهمیت ندارد، بلکه از لحاظ استراتژیک هم حائز اهمیت است.

بولتون راه حل کاهش وابستگی اوکراین و اتحادیه اروپا به گاز روسیه را خرید سوخت از اسرائیل و یا واردات گاز مایع طبیعی (ال‌ان‌جی) از آمریکا، می‌داند.