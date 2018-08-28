پاسخ دندان شکن مقام امنیتی سوریه به پیشنهاد آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک هیأت آمریکایی متشکل از افسران سازمان ها و نهادهای امنیتی و جاسوسی این کشور در یکی از روزهای هفته آخر ماه ژوئن به منطقه المزه واقع در مرکز دمشق سفر و با علی مملوک مدیر دفتر رئیس سازمان امنیت ملی سوریه دیدار کرد.

در جریان این دیدار هیأت آمریکایی اعلام کرد که آمریکا آماده است تا نظامیان خود را به صورت کامل از خاک سوریه از جمله از پایگاه التنف و منطقه شرق فرات خارج کند و در مقابل نیز دمشق به ۳ درخواست واشنگتن پاسخ دهد: خروج کامل ایران از منطقه جنوب سوریه، دریافت ضمانتهای مکتوب مبنی بر اینکه شرکتهای آمریکایی بخشی از نفت مناطق شرقی سوریه را در اختیار داشته باشند، طرف سوری باید اطلاعات کاملی از گروه های تروریستی و اعضای آنها و احتمال بازگشتشان به کشورهای غربی را در اختیار طرف آمریکایی قرار دهد.

بر اساس این گزارش، علی مملوک در پاسخ به پیشنهاد طرف آمریکایی گفت: اول آنکه شما در سوریه یک نیروی اشغالگر به شمار می آیید و بدون اجازه وارد خاک ما شدید و باید همان گونه خارج شوید در غیر این صورت به عنوان نیروی اشغالگر با شما برخورد می کنیم. دوم آنکه سوریه یک کشور بی ریشه نیست بلکه بخشی از یک محور گسترده است و موضع ما در قبال رابطه با ایران کاملا مشخص است به طوری که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بارها بر این مسأله تاکید کرده است و روابط ما با ایران و حزب الله که با تروریستها در کنار ارتش سوریه مبارزه می کنند مستحکم است و این پیشنهاد نمی تواند ائتلاف ثابت ما را تغییر دهد.

وی افزود: سوم آنکه اولویت ما بعد از جنگ همکاری با کشورهای هم پیمان و دوست است که علیه ملت سوریه توطئه نکرده اند. ما نمی توانیم به شرکتهای وابسته به کشورهای دشمن تسهیلات بدهیم. می توان این مسأله را به زمانی موکول کرد که دولت سوریه سیاستهای بازسازی این کشور را تعیین کرده باشد و در آن زمان شرکتهای آمریکایی می توانند وارد بخش انرژی سوریه از طریق شرکتهای غربی یا روسی شوند.