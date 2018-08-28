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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

تیم کانوپولو مردان راهی مرحله نیمه‎نهایی شد

تیم کانوپولو مردان راهی مرحله نیمه‎نهایی شد

تیم کانوپولو مردان با وجود شکست مقابل مالزی به عنوان تیم دوم به نیمه نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، در ادامه مسابقات کانوپولو بازی‌های آسیایی تیم مردان کشورمان در آخرین دیدار دور گروهی خود با مالزی رقابت کرد. ملی‌پوشان کشورمان این بازی را با نتیجه ۴ بر ۳ به حریف واگذار کردند با این حال به عنوان تیم دوم از گروه A صعود کردند.

بر این اساس در دور نیمه‌نهایی تیم مردان با ژاپن رقابت خواهد کرد و در دیگر مسابقه نیمه‌نهایی چین‌تایپه به مصاف مالزی می‌رود.

در بخش بانوان نیز تیم ایران پس از سنگاپور به عنوان تیم دوم گروه B صعود کرده و در دور نیمه نهایی با چین‌تایپه صدرنشین گروه A رقابت می‌کند. در بازی دوم دور نیمه‌نهایی نیز سنگاپور با ژاپن روبه‌رو می‌شود.

مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها از ساعت ١٣:٣٠ در استخر مرکز جاکابارینگ آکوآ پالمبانگ اندونزی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4387103
زینب حاجی حسینی

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