فرزاد فرزین روزهای پایانی هفته به برج میلاد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فرزین خواننده موسیقی پاپ کشورمان که چندی پیش برای برپایی تور کنسرت «عاشقانه» در کشور استرالیا حضور داشت، روزهای هفتم و هشتم شهریور در مرکز همایش های برج میلاد تهران تازه ترین کنسرت خود را برگزار می کند.

این خواننده که طی روزهای گذشته در شهرهای بریزبین، سیدنی، آدلاید و ملبورن به اجرای برنامه مشغول بود در کنسرت پیش رو قرار است ضمن اجرای قطعاتی جدید آثار منتخب خود از جمله «شراره»، «شانس»، «شوک»، «شلیک»، «شخصی»، «شش» و «شانزلیزه» را برای مخاطبان اجرا می کند.

فرزین که چند سالی است علاوه بر خوانندگی، در حوزه بازیگری نیز فعالیت پر رنگی دارد، قرار است مجموعه نمایش خانگی«رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه به عنوان بازیگر حضور داشته باشد. این خواننده علاوه بر بازی در این سریال خوانندگی تیتراژ آن را نیز به عهده خواهد داشت.