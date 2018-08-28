دیدار سفیر چین در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، «یوجینگ» سفیر چین در اسلام آباد با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

سفیر چین در این دیدار اعلام کرد که پکن تمایل به همکاری های بیش از پیش با دولت جدید اسلام آباد دارد.

وزیر خارجه پاکستان نیز ضمن قدردانی از تلاش های رئیس جمهوری چین برای پیشرفت این کشور در عرصه اقتصادی گفت که پاکستان در این زمینه می تواند از تجارب چین استفاده کند.

وی همچنین گفت که با بی صبری منتظر سفر «وانگ ئی» وزیر خارجه چین به پاکستان و گفتگو در مورد مسائل دوجانبه پکن- اسلام آباد، هستیم.

لازم به ذکر است که سفر چین پیش از این نیز در دیدار با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در «بنی گالا» محل اقامت وی، ضمن تبریک به خان برای پیروزی در انتخابات، سخنان وی را نوید بخش پاکستانی جدید دانست و گفت: پکن همواره به دنبال بهبود روابط با اسلام آباد است.