اصناف و بازاریان با آرمان های رهبر فقید انقلاب تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته اصناف و بازاریان ستاد برگزاری مراسم دهه فجر گفت: این مراسم با حضور بازاریان و نمایندگان اصناف تهران به نمایندگی از بازاریان و اصناف سراسر کشور از ساعت 9 تا10 با اهداء گل به مرقد امام راحل(ره) برگزار می شود.

فقیهی افزود: بیش از 140 اتحادیه و صنف مختلف در کشور فعالیت دارند که برای پیروزی انقلاب در سال 1357 بیش از 12 هزار شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

رئیس کمیته اصناف و بازاریان درباره نقش اصناف و بازاریان در پیروزی انقلاب گفت: بازاریان و کسبه خیابان در صحنه های انقلاب بویژه در دوران پیروزی انقلاب با تامین و عرصه به موقع مایحتاج عمومی کمک زیادی به قشرهای مختلف مردم داشتند.

فقیهی افزود: اصناف و بازاریان همچنین با حضور گسترده در راهپیمایی ، با مردم سراسر کشور همگام شدند تا انقلاب اسلامی را در 22 بهمن سال 1357 به پیروزی رساندند.

وی خاطرنشان کرد: اصناف و بازاریان در هشت سال دفاع مقدس هم با حضور در جبهه ها و همچنین ارسال کمک ها و تامین آذوقه رزمندگان و ساختن قطعات مورد نیاز در جبهه ها نقش ایفاد کردند.

مسئول کمیته اصناف و بازاریان این قشر را همواره پشتیبان انقلاب اسلامی دانست و گفت: تاکنون بازاریان در حمایت از دستاوردهای انرژی هسته ای کشور پنج اطلاعیه صادر کرده اند و با اجتماع عظیم در سراسر کشور بویژه در مسجد امام خمینی تهران حمایت همه جانبه و قاطع خود را از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.