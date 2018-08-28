تداوم بازگشت ۸۵ هزار حاجی به کشور تا ۲۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید محمود رضوی با اشاره به آغاز عملیات بازگشت حجاج به کشور گفت: برای اجرای این عملیات حدود ۳۲۰ پرواز برنامه ریزی شده است که ۱۳۰ پرواز توسط هواپیمایی سعودی و ۱۹۰ پرواز توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: پروازهای بازگشت حجاج به کشور از دیروز صبح آغاز شده و تا بامداد ۲۵ شهریور که آخرین پروازها در فرودگاه گرگان به زمین می‌نشینند، ادامه خواهد داشت. ترکیب پروازها نیز مانند پروازهای رفت است و بالغ بر ۸۵ هزار حاجی با این پروازها به کشور باز خواهند گشت.

رضوی با اشاره به تقسیم پروازها میان هواپیمایی سعودی و ایران‌ایر گفت: در پروازهای رفت ۵۹ درصد پروازها متعلق به ایران‌ایر بوده و ۵۲ درصد مسافران با این پروازها منتقل شده‌اند. همچنین ۴۱ درصد از پروازها متعلق به هواپیمایی سعودی بوده اما به واسطه استفاده از هواپیماهای پهن‌پیکر، این هواپیمایی ۴۸ درصد کل مسافران را جابه جا کرده است. پروازهای برگشت نیز تقریبا با همان ترکیب انجام خواهد شد.

وی افزود: برای فرودگاه‌ها حساسیت اعزام حجاج بیشتر شامل استقبال از خود زوار است، اما هنگام برگشت، آنچه بیشتر اهمیت دارد شرایط مستقبلان است.

رضوی خطاب به مستقبلان حجاج گفت: از استقبال کنندگان حجاج می خواهم که قبل از حضور در فرودگاه حتما زمان پرواز را از اطلاعات پرواز فرودگاه جویا شوند تا زمان حضور خود در فرودگاه را تنظیم کنند. در فرودگاه نیز با عوامل انتظامی در مورد محل پارک خودروها و محل تردد وسایل نقلیه همکاری کامل داشته باشند.

سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به شرایط خاص زوار حج اشاره کرد و ادامه داد: به طور معمول مسافران این پروازها از میانگین سنی بالایی برخوردار هستند. بنابراین تمام برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین رفاه و نیازهای این عزیزان در فرودگاه‌ها انجام شده و تمهیدات لازم برای بازگشت بدون دغدغه حجاج به کشور پیش‌بینی شده است.