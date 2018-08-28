جزئیات کارنامه آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارنامه علمی سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور محتوی نمره، رتبه و مجاز بودن داوطلب به ادامه تحصیل در سال های چهارم یا پنجم دندانپزشکی یا گذراندن واحدهای تکمیلی (طبق لیست مرکز خدمات آموزشی) از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۶ شهریور تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ شهریور از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

بر اساس مصوبه ١٧ خرداد ماه ۹۴ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی، داوطلبان برای ارزشیابی مدرک تحصیلی خود می توانند یکی از دو مسیر زیر را انتخاب کنند:

١. انتخاب محل و شروع به تحصیل از سال پنجم یا چهارم دندانپزشکی یا بر اساس لیست واحدهای تکمیلی (در یکی از دانشگاه های پذیرنده به شرح جدول اطلاعیه)؛ از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۶ شهریور تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ شهریور با توجه به نمره و رتبه، به شرح زیر است:

حائزان نمره های ۲۵۶ و بالاتر: مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل بر اساس لیست واحدهای تکمیلی

حائزان نمره های ٢١٩ تا ٢۵٢ : مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل در سال پنجم دندانپزشکی

حائزان نمره های ٢١۶ و کمتر: مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل در سال چهارم دندانپزشکی

تبصره: دانش آموختگان دانشگاه های نامعتبر مجازند تا با توجه به نمره و رتبه، به شرح زیر انتخاب محل کنند:

حائزان نمره های ٢۵۶ و بالاتر: مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل در سال پنجم دندانپزشکی

حائزان نمره های ٢۵٢ و کمتر: مجاز به انتخاب و ادامه تحصیل در سال چهارم دندانپزشکی

هنگام انتخاب محل تحصیل، هر داوطلب می تواند تمام دانشگاه های پذیرنده (بر حسب سال پذیرش یا واحدهای تکمیلی) را انتخاب کند.

افرادی که هنگام انتخاب محل تحصیل، از تمام گزینه های قابل انتخاب استفاده نکنند و در نتیجه، (برحسب نمره و رتبه کسب شده) پذیرفته نشوند، حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند.

توصیه می شود که داوطلبان، تمام دانشگاه های ممکن (مندرج در جدول اطلاعیه) را به ترتیب اولویت مورد نظر خود، انتخاب کنند.

نتایج نهایی همراه با نحوه و زمان ثبت نام از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

٢. انصراف از انتخاب محل جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، به منظور تطبیق واحد.

این گروه با قبول پرداخت هزینه های مترتب، بعد از دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی، به یکی از دانشگاههای مادر (تهران، شهید بهشتی، مشهد، اصفهان، شیراز) جهت تطبیق واحد مراجعه می کنند.

این مسیر یک نیمسال تحصیلی طول کشیده و در این فرآیند، نتیجه اعلام شده توسط دانشگاه، غیرقابل تجدید نظر و قطعی تلقی می شود.

این گروه باید علاوه بر اعلام انصراف از طریق سایت (مراجعه به لینک انتخاب محل، از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۶ شهریور تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ شهریور) فرم شماره ١ همین اطلاعیه را تکمیل و حداکثر تا روز چهارشنبه ۷ شهریور از از طریق پست پیشتاز به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

این گروه از داوطلبان موظفند پس از تطبیق واحد در یکی از دانشگاه های مادر، شخصاً نسبت به اخذ پذیرش از یکی از دانشکده های دندانپزشکی کشور اقدام کنند (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیتی در قبال اخذ پذیرش برای این افراد ندارد).

داوطلبان لازم است مصوبه ١٧ خرداد ماه ۹۴ شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی را با دقت مطالعه کنند.

انتخاب هر یک از این دو مسیر، قطعی بوده و قابل تجدید نظر نیست؛ داوطلبان هنگام انتخاب دقت لازم را داشته باشند.

با توجه به متفاوت بودن میزان شهریه دانشگاه های مختلف، داوطلبان موظفند پیش از انتخاب محل تحصیل از مبلغ شهریه دانشگاه (های) مورد نظر خود (از طریق مراجعه به سایت دانشگاه، مراجعه حضوری، ...) آگاه شوند. پس از قبولی هیچ عذری پذیرفته نیست.

به دلیل محدودیت زمانی، درخواست هایی که حداکثر تا روز چهارشنبه ۷ شهریور ۹۷ تحویل پُست نشوند، بررسی نخواهند شد. (نشانی پستی مرکز سنجش آموزش پزشکی: تهران، خیابان، آزادی، رو به روی بوستان اَوستا، مرکز سنجش آموزش پزشکی).

بر اساس مصوبه دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی (مورخ ١٧ اسفند ۹۵)، سی و دومین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آخرین دوره برگزاری این آزمون است.

از آن پس، تمام افراد باید در آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور شرکت کنند. ظرفیت اعلام شده ۶۳ نفر است.