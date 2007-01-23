فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، درام بریتانیایی "یادداشت هایی بر یک رسوایی" ساخته فرانسوا اوزون با بازی کیت بلانشت و هلن میرن یکی از 22 فیلمی است که در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم برلین شرکت می کند. "سالی که پدر و مادرم به تعطیلات رفتند" کائو هامبرگر، "دیگر" آریل راتر، "ازدواج تویا" وانگ کوانان، "رویای صحرا" ژانگ لو و "گمشده در پکن" پینگ کو از دیگر فیلم هایی هستند که برای نمایش در بخش مسابقه انتخاب شده اند. پیش از این حضور "آلمانی خوب" استیون سودربرگ، "شبان خوب" رابرت دنیرو، "شاهد" آندره تشینه و "به تبر دست نزن" ژاک ریوت در این بخش قطعی شده بود. جشنواره فیلم برلین از هشت تا 18 فوریه (19 تا 29 بهمن) برگزار می شود.اسوشیتدپرس گزارش داد پاپ ژان پل دوم حمله به مرکز تجارت جهانی در 11 سپتامبر 2001 را مستقیم از تلویزیون نگاه می کرد. استانیسلاو ژیویش، منشی شخصی پاپ فقید، این را در کتاب خاطرات خود نوشته که از فردا چهارشنبه به بازار عرضه می شود. او در بخشی از این کتاب که "یک عمر با کارول" نام دارد، نوشته: "تلفن زنگ زد و ... او صدای وحشت زده کاردینال آنجلو سودانو، وزیر امور خارجه (واتیکان) را شنید. تلویزیون را روشن کرد و آن تصاویر غم انگیز را دید، فروپاشی برج ها، با آن همه قربانی بیچاره که گیر افتاده بودند."

پاپ ژان پل دوم

در کتاب آمده پاپ که آن موقع در اقامتگاه تابستانی خود در کاستلجوندولفو در نزدیکی رم بود، عصر آن روز دائم یا در کلیسا بود یا پای تلویزیون. ژیویش در بخش دیگری نوشته که پاپ "نگران" بود، نگران اینکه حادثه به همان جا ختم نشود و این حمله موجی از خشونت بی پایان به همراه داشته باشد. نویسنده در بخش دیگری از کتاب به تفصیل توضیح داده که دو سال بعد وقتی آمریکا برای حمله به عراق در حال بسیج "نیروهای ائتلاف" بود، پاپ ژان پل دوم چقدر تلاش کرد مانع این کار شود.پیش بینی می شود "کازینو رویال"، نخستین فیلم جیمز باند که مقامات چین به آن اجازه نمایش داده اند، رکورد فروش افتتاحیه یک فیلم خارجی در این کشور را بشکند. این فیلم قرار است از 28 ژانویه (هشت بهمن) در بیش از هزار سالن سینما در سرتاسر چین نمایش داده شود. تا پیش از این هیچ فیلم خارجی دیگر در این کشور با این تعداد سینما اکران نشده است. "کازینو رویال" قرار است بدون سانسور به نمایش درآید.در 45 سالی که از نمایش نخستین فیلم باند می گذرد، هیچ یک از 20 فیلم قبلی جیمز باند در چین اجازه نمایش نداشتند. سونی پیکچرز، توزیع کننده "کازینو رویال"، برای نمایش این فیلم در چین تبلیغات زیادی کرده است. دانیل کریگ و اوا گرین ستاره های فیلم به همراه مارتین کمبل، کارگردان، هفته آینده برای شرکت در مراسم فرش قرمز "کازینو رویال" در پکن به چین سفر می کنند. هر سال تنها 20 فیلم خارجی در چین نمایش داده می شود که حدود 15 فیلم تولیدات پرفروش آمریکایی هستند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال اعتراض های گسترده جهانی نسبت به توهین و برخورد نژادپرستانه با شرکت کننده هندی برنامه "بیگ برادر"، مسئولان سبکه چهار بریتانیا تصمیم گرفته اند نسبت به نحوه انتخاب و اجرای برنامه های مبتنی بر واقعیت تجدید نظر کنند. لوک جانسن، مدیر شبکه چهار بریتانیا، در این زمینه گفت: "خیلی از مردم از آنچه دیدند، نگران شدند. به نمایندگی از هیئت مدیره گروهی را مسئول بررسی روند کاری و شرایط شرکت در برنامه "بیگ برادر" کرده ام. ما یک گزارش کامل می خواهیم و به دنبال درس هایی هستیم که در آینده به کار می آید."هفته پیش با رای مردم جید گودی 25 ساله یکی از شرکت کننده های برنامه ـ که به طور زنده بخش می شود ـ از نمایش کنار گذاشته شد. او در برنامه ای که میلیون ها بیننده دارد، شیلپا شتی، ستاره 31 ساله هندی و یکی دیگر از شرکت کنندگان برنامه را با واژه های تحقیرآمیز و نژادپرستانه خطاب قرار داد.انجمن منتقدان فیلم هنگ کنگ فیلم "انتخابات 2" ساخته جانی تو، فیلمساز کهنه کار هنگ کنگی را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد. فیلم که دنباله ای بر فیلم محبوب "انتخابات" است، در این بخش با شش فیلم دیگر از جمله "تبعیدی" در رقابت بود. ضمن اینکه جانی تو جایزه بهترین کارگردانی را نیز از آن خود کرد. جت لی برای بازی در نقش هو یوانجیان، استاد هنرهای رزمی در فیلم "بی باک" به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شد و گنگ لی برای حضور در نقش ملکه در "نفرین گل طلایی" ژانگ ییمو برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. این فیلم با هزینه ای برابر 45 میلیون پرخرجترین فیلم تاریخ هنگ کنگ است. مراسم اعطا جوایز انجمن منتقدان فیلم هنگ کنگ در ماه مارس برگزار می شود.