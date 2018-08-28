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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۷

ملی‌پوشان تکواندو به اردو می‌روند

ملی‌پوشان تکواندو به اردو می‌روند

دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو برای حضور در رقابتهای گرندپری از ۱۰ شهریورماه در خانه تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، تیم ملی تکواندو مردان ایران که در بازی های آسیایی موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد برای حضور در دو مرحله رقابتهای گرندپری، فینال این مسابقات و رقابتهای گرنداسلم از روز شنبه ۱۰ شهریور تمرینات خود را آغاز می کند.

آرمین هادی‌پور، فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، میرهاشم حسینی، امیرمحمد بخشی، سروش احمدی، مهدی خدابخشی، عرفان ناظمی، سجاد مردانی و سعید رجبی به این مرحله از اردو دعوت شده اند.

تیم ملی تکوانو زیر نظر فریبرز عسگری و علی محمد بسحاق تمرینات خود را پیگیری خواهد کرد. 

کد مطلب 4387142

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