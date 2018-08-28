به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی صبح سه شنبه در جلسه ای که به مناسبت هفته دولت در فرمانداری قرچک برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و عید غدیر خم اظهار داشت: باید تمام سعی خودمان را بکنیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات شهرستان و مردم را رفع کنیم و در حوزه مدیریت خود مردم را از خدمات دولت در شهرستان آشنا کنیم.

وی افزود: وزارت کشور یک جایگاه حاکمیتی دارد، اگر در شهرستان قرچک بخش عمده‌ای از مشکلات را پیگیری کنیم در مواقع جز شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی ما است.

خطیبی تأکید کرد: فرمانداری و بخشداری ناظر بر تمام امور شهرستان است و نیازمند این است که همکاران در همه حوزه‌ها و در بحث‌های تخصصی که درواقع دستگاه‌های اجرایی انجام می‌دهند، ورود کنند.

سرپرست فرمانداری قرچک بابیان این که مسائل و مشکلات دستگاه‌های اجرایی قرچک رصد و رفع خواهد شد، بیان داشت: مسائل و مشکلات که دستگاه‌های اجرای دارند توسط معاونین و کارکنان فرمانداری رصد شده و مشکلات آن‌ها رفع شود.

وی گفت: باید تمام تلاش خودمان را بکنیم که این جایگاه بالای حاکمیتی را به نفع احسنت حفظ کنیم تا بتوانیم وظایف خود را در شهرستان به‌خوبی انجام دهیم و خدمت‌گزاران خوبی برای مردم شهرستان باشیم.

سرپرست فرمانداری قرچک اظهار کرد: مقام معظم رهبری در سال‌های قبل در دیدار با هیئت دولت و مسؤولان به مناسبت هفته دولت فرمودند فرمانداران نه‌تنها نماینده عالی دولت هستند، بلکه نماینده عالی نظام هم منصوب می‌شوند، حتی قوه قضایی، مجلس و خودِ قوه مجریه که قوای سه‌گانه این نظام را تشکیل می‌دهند نماینده آن‌ها هستند که بتوانند در جهت مدیریت منطقه‌ای و محلی موفق باشند.

خطیبی در پایان خطاب به معاونین و کارکنان فرمانداری و بخشداری گفت: دست در دست هم دهیم تا بتوانیم مشکلات شهرستان قرچک را حل کنیم و به مردم محبوب و متدین این خطه خدمت نماییم.