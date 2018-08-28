بسکتبالیست معلول قمی مقام چهارم جام جهانی را کسب کرد

محمد پیروزمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های جام جهانی بسکتبال با ویلچر در آلمان در حالی پایان یافت که تیم ملی ایران توانست برای اولین بار به جمع ۴ تیم برتر جهان برسد و ورزش استان قم نیز از این موفقیت سهم داشت.



وی افزود: محمد محمدنژاد جوان بسکتبالیست قمی یکی از اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر در جام جهانی آلمان بود که همراه با این تیم در نهایت روی سکوی چهارم مسابقات جهانی قرار گرفت و به طور مستقیم، سهمیه حضور در پارالمپیک ۲۰۲۰ ریو را به دست آورد.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم گفت: محمدنژاد در عین جوانی، سال‌ها در تیم ملی حضور داشته و در سال ۲۰۱۶ افتخار حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را نیز کسب کرد و امسال نیز در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا مسابقه خواهد داد.



پیروزمنش بیان داشت: محمدنژاد یکی از بازیکنان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم است که در مسابقات دسته اول کشور این تیم را همراهی خواهد کرد و در سال‌های گذشته نیز عضو این تیم در لیگ برتر و دسته اول بوده است.



وی عنوان کرد: ورزش قم در بازی‌های پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا علاوه بر محمد محمدنژاد، حسین گلستانی را در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته در اختیار خواهد داشت.