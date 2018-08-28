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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۲۶

شهردار ورامین:

شهرداری ورامین مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی دریافت کرد

شهرداری ورامین مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی دریافت کرد

ورامین- شهردار ورامین گفت: شهرداری ورامین مجوز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان در نشست صمیمی با پرسنل شهرداری، که با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین و جعفر اردستانی رییس شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به خدمات ریاست قبلی شورای شهر ورامین گفت: رییس سابق شورای اسلامی شهر ورامین فارغ از جریانات سیاسی و جناحی نظر داده و با نظر کارشناسی و منطقی بر مسایل شهری دقت نظر داشت.

وی افزود: با اشاره به موارد مطرح شده توسط رییس سابق شورای شهر ورامین، تنها دوره ای که لوایح شهرداری بدون درد و سر و حاشیه مصوب می شود، همین دوره شورای شهر است، باید در سایه وحدت و همدلی این لطف خداوند دنبال شود که مشکلات مردم مرتفع شود.

شهردار ورامین افزود: فلسفه هفته دولت و بیعت با شهیدان رجایی و باهنر این است که شاخصه های زندگی فکری و شخصیتی شهید رجایی و باهنر را زنده نگه داریم و الگوی خودمان قرار بدهیم ، که برجسته ترین مدیریت شهید رجایی جهادی بودن ایشان بود .

شهردار ورامین با اشاره به کارهای انجام شده توسط شهرداری بیان داشت: از روز اول رمز موفقیت ما روحیه جهادی است این یک واقعیت است و مدیریت جهادی یعنی توکل بر خدا داشتن و دنبال حاشیه نرفتن ، مدیریت جهادی یعنی در کنار مردم بودن و انگیزه خدمت داشتن و به جز مردم به هیچ چیزی فکر نکردن؛ این را باید سرلوحه کار خودمان قرار دهیم.

همچنین وی گفت: من از زحمات همه عزیزان و همکاران خوب خودم تشکر می کنم. همه همکاران تلاش کرده اند و من از همه همکاران تشکر می کنم

دهقان اظهار داشت: ما این افتخار را داریم که اولین شهرداری در استان تهران و چهارمین شهرداری در کشور هستیم که پروانه احداث نیروگاه خورشیدی  ۷ مگاواتی را مجوز گرفتیم.

وی اضافه کرد: درمانگاه بهداشتی و درمانی کارکنان شهرداری ورامین راه اندازی شد و بصورت رایگان پرسنل شهرداری را ویزیت می کنند.

شهردار ورامین به وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ورامین اشاره و اضافه کرد: تمام دغدغه شب و روز من به عنوان شهردار این است که دنبال راهکار قانونی هستم که نیروهای شرکتی در آینده اجازه تبدیل وضعیت پیدا کنند.

کد مطلب 4387160

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