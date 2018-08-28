۵ طرح عمرانی در شهربابک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و با حضور حمید ملانوری سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری پنج طرح عمرانی آموزشی افتتاح شد.

در ابتدای این سفر حمیدملانوری در شهر خاتون آباد حضور یافت و به شهدای خاتون آباد ادای احترام کرد.

در ادامه سفر ملانوری، طرح نهال کاری جنگل مس خاتون آباد به وسعت ۳۵۰ هکتار با اعتبار بالغ بر۱۲ میلیارد ریال و پارک ملت شهرخاتون آباد با اعتبار بالغ بر ۱۱ میلیارد افتتاح شد.

همچنین در ادامه مخزن پنج هزار مترمکعبی آب شرب شهر خورسند از توابع شهربابک با دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار، نمازخانه مدرسه دخترانه شهید نیک عیش و دبستان هشت کلاسه شهید رضایی نسب جوزم در شهرستان شهربابک افتتاح شد.

در پایان این سفر، کلنگ احداث مجتمع خدمات رفاهی در زمینی به مساحت ۱۳ هزار مترمربع و برآورد هزینه اولیه پنج میلیارد ریال به زمین زده شد و عملیات اجرایی باند دوم خروجی جوزم با دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار، کمربند سبز مجتمع مس با سرمایه گذاری یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و مجتمع آبرسانی روستایی خبر نیز با ۱۷ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.