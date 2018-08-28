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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۳

فرمانده انتظامی کرمانشاه خبر داد

کشف لاستیک‌های قاچاق در کنگاور 

کشف لاستیک‌های قاچاق در کنگاور 

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۷۲۰ حلقه لاستیک قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال در کنگاور خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: ماموران با کسب خبری مبنی بر اینکه گروهی از قاچاقچیان قصد عبور با ۲ دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق از حوزه شهرستان کنگاور را دارند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام کارهای اطلاعاتی و تحقیقات گسترده موفق به شناسایی و توقیف خودروهای حامل بار قاچاق شدند. 

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآور شد: در بازرسی از کامیون ها ۷۲۰ حلقه لاستیک خودرو سواری قاچاق کشف شد. 

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، ادامه داد: در این راستا ۲ متهم دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند. 

کد مطلب 4387192

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