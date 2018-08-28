حل مشکل بیماری ام اس با تولید پپتید مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بیماری ام اس یکی از بیماری های خطرناکی است که در نتیجه حمله اشتباه سیستم ایمنی بدن به میلین ها رخ می دهد. میلین ها غلاف هایی هستند که وظیفه حفاظت از نورون های حافظ سیستم عصبی را بر عهده دارند.

حملات یادشده به سیستم عصبی بدن به طور جدی آسیب می زند و برقراری ارتباط میان مغز و بدن را مختل می کند. نتیجه این امر کاهش شدید توانایی شناختی و از دست رفتن بسیاری از توانایی های عادی حرکتی انسان است.

محققان دانشگاه ملبورن برای غلبه بر این مشکل پپتیدهای مصنوعی (نوعی پلیمر کوچک) تولید کرده اند که قادر به بازتولید میلین های آسیب دیده است و می تواند پیشرفت بیماری ام اس را کند کند.

البته باید توجه داشت که ام اس بیماری پیچیده ای است و برای درمان آن باید نکات و مسائل زیادی مورد توجه قرار بگیرد. یک مساله مهم دیگر جلوگیری از حملات سیستم ایمنی بدن به ملین هاست که قبلا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته و به عنوان مثال روش هایی برای بازطراحی و راه اندازی مجدد سیستم ایمنی به کار گرفته شده است.

اما در عین حال، یافتن روش هایی برای بازتولید ملین های آسیب دیده از طریق مصرف دارو، تزریق سلول های بنیادی و ژن درمانی در دستور کار قرار گرفته است.

به منظور تولید پپتیدهای مصنوعی از ماده ای موسوم به BDNF استفاده شده که خواص مثبت آن در مقابله با بیماری ام اس قبلا به اثبات رسیده بود. اما بزرگ بودن ابعاد مولکول های آن یک مشکل عمده در جهت استفاده از این ماده محسوب می شود. حالا دانشمندان استرالیایی راهی برای تعامل با این ماده و خرد کردن مولکول های آن نیز یافته اند و بدین منظور از پتیدهای مصنوعی موسوم به TDP۶ کمک گرفته اند.

استفاده از این روش بر روی موش ها با موفقیت انجام شده و منجر به تولید و جایگزینی میلین ها شده است و پژوهشگران امیدوارند بتوانند در آینده روش مذکور را بر روی انسان ها هم با موفقیت آزمایش کنند.