بعد ازخدا حکمت از همه چیز در عالم بزرگتر است/ابن سینا خیرکثیر است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت روز ابن سینا عصر دیروز در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برگزار شد.

در ابتدای این مراسم غلامحسین ابراهیمی دینانی در سخنانی به موضوع ادراک عقلی در اندیشه ابن سینا گفت: باید دید چرا ابن سینا از احترام برخوردار است و این احترام ریشه در کجا دارد. این احترام برای حکمت او است زیرا حکمت بزرگ است و هیچ چیز دیگر بزرگ نیست. بعد از خدا، حکمت از همه چیز در این عالم بزرگتر است. قرآن کریم کسی که خداوند به او حکمت دهد را از خیر کثیر که به او داده شده یاد می کند. خیر کثیر چیست؟ خیری که خیر باشد ولی کثیر باشد. به تعبیر قرآن خیر کثیر، حکمت است. بنابراین ابن سینا که حکیم بوده است خیر کثیر است.

دینانی با بیان اینکه در تاریخ اسلام، حکیمی همانند ابن سینا تاکنون زاییده نشده است، تصریح کرد: متاسفانه هزار سال است که ابن سینا به درستی تدریس نشده است. اگر آثاری که از او بعد از آتش زدن باقی مانده بود، اکنون جهان چهره دیگری داشت. در دنیا آدم های شرور، با حکمت، بد هستند و بر عقیده نادرست خود پافشاری می کنند.

وی افزود: حکمت، بحث از هستی است. وجود و موجود با هم فرق دارند. وجود دیده نمی شود ولی موجود دیده می‌شود. آدمها موجودات را می شناسند ولی وجود را نمی شناسند. حال باید دید مجموعه موجودات، جهان هستند یا جهان ظرف موجودات است؟ ابن سینا به این مسائل می پردازد و از ادراکات عقلی یاد می کند. ابن سینا به معقول و محسوس اشاره می کند و به ادراک عقلی و ادراک حسی می گوید همه موجودات کره زمین دارای ادراک عقلی و حسی هستند. آدمها هم جزو محسوسات هستند. ادراک عقلی شامل ۳ کلمه مفهوم، مدلول، معنی می‌شود. شیخ الرئیس ابوعلی سینا از کلی و جزئی صحبت می کند و ادراک عقلی را کلی می داند. ابن سینا کلِ طبیعی را انسان می داند و کل منطقی مفهوم کلی است.

وی با بیان اینکه ابن سینا معنی جهان را به ما می فهماند، ادامه داد: جهان مجموعه ای از اشیا است یا شامل اشیا است. انسان تنها موجودی است که از کلی به جزئی می آید و از جزئی به کلی می رسد. شیخ الرئیس تمام حرفش این است که زندگی را معنی کند. همه انسانها زندگی می کنند اما هر کس برای خودش یک معنی دارد. زنده بودن با زندگی کردن فرق دارد. ابن سینا با علم حضوری به شناخت شناسی رسیده است. او هزار سال پیش از انسان معلق سخن گفت که اشاره به آگاهی حضوری انسان دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ایرانی بودن ابن سینا تأکید کرد: ابن سینا در بخارا متولد شد، در اصفهان زندگی کرد و در همدان فوت کرد. بخارا در آن زمان جزو ایران بوده است. شیخ الرئیس فیلسوفی است که نظیر ندارد. او ارسطو را خوانده بود ولی پیرو ارسطو نبود و فیلسوفی است که در جهان تا امروز نظیرش نیامده است. امام خمینی (ره) درباره ابن سینا جمله ای دارد که در ذهن من ماندگار شده و آن این بود: «لم یکن له کفوا احد»