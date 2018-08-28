بازنشستگان و از کار افتادگان نمونه خراسان جنوبی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی مجید درویشی با اعلام این خبر اظهار داشت: بازنشستگان سرمایه های اجتماعی و گنجینه های ماندگاری هستند که تلاش خستگی ناپذیر آنان در طی سالیان خدمت صادقانه در اذهان جامعه باقی می ماند.

وی بیان کرد: تکریم و تجلیل از مقام بازنشستگان به عنوان اسوه های تجربه، خرد ورزی و از کارافتادگان کلی که در عرصه کار ورتولید سلامت جسمانی خود را از دست داده اند و همچنین همسران بازمانده که الگوی صبر و متولیان تربیت فرزندان شایسته در جامعه هستند، قطعاً نشأت گرفته از آموزه های دینی ماست.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی خراسان جنوبی افزود: از این رو سازمان تأمین اجتماعی برای شانزدهمین سال طرح انتخاب و معرفی بازنشستگان، همسران بازمانده و ازکار افتادگان کلی نمونه سازمان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار داده و با عنایت به روز ۲۵ ذی الحجه به نام روز خانواده و تکریم بازنشستگان اقدام به تجلیل از برگزیدگان طرح مذبور را خواهد کرد.

درویشی همچنین اظهار داشت: سابقه پرداخت حق بیمه، موفقیت تحصیلی دانشگاهی همسر بازمانده پس از برقراری مستمری، تحصیلات دانشگاهی فرزندان تحت تکفل بازمانده پس از فوت بیمه شده، موفقیت فرزندان در رقابت های فرهنگی، علمی و ورزشی، داشتن آثار فرهنگی، علمی و هنری ویا انجام پژوهش های علمی و کاربردی، خلق آثار فرهنگی، علمی و هنری توسط فرزندان با ارائه مدارک معتبر، پیشرفت های تحصیلی دانشگاهی در دوران بازنشستگی، موفقیت در رقابتهای علمی، فرهنگی و ورزشی در دوران بازنشستگی، تربیت فرزندان شایسته، کار آفرینی و ایجاد اشتغال دردوران از کار افتادگی از جمله شرایط و معیارهای انتخاب بین بازنشستگان، مستمری بگیران و ازکارافتادگان خواهد بود.

وی ادامه داد: کمیته استانی پس از دریافت مدارک متقاضیان و افراد واجد شرایط نسبت به بررسی مدارک آنان اقدام کرده که تعداد چهار نفر از بازنشستگان و بازماندگان و ازکارافتادگان کلی به عنوان بازنشسته، بازمانده و ازکارافتاده نمونه انتخاب شدند که در مراسمی که به همین مناسبت درشهریورماه برگزار خواهد شد از آنان تجلیل به عمل می آید.