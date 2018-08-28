کره شمالی همچنان تهدیدی جدی علیه امنیت ملی ما است

به گزارش خبرگزااری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع ژاپن امروز سه شنبه در گزارش سالانه خود کره شمالی را یک تهدید جدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد.

ژاپن در حالی کره شمالی را به عنوان یک تهدید جدی قلمداد می کند که این کشور فعالیت های موشکی خود را متوقف کرده و در حال مذاکره با کره جنوبی و آمریکا است.

هر چند در روزهای گذشته سفر «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی لغو شد اما با این وجود کره شمالی هنوز از وعده های خود تخطی نکرده است.

منابع آگاه می‌گویند لغو سفر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به پیونگ‌یانگ بی‌دلیل نبوده و این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی نامه‌ای خصمانه از جانب «کیم یونگ چول» رئیس کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی دریافت کرد.

البته محتوای این نامه که ظاهراً جمعه گذشته به دست پمپئو رسیده مشخص نیست حال‌آنکه ادعا می‌شود به قدری خصمانه بوده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را وادار کرده با اذعان به عدم پیشرفت در مذاکرات واشنگتن- پیونگ‌یانگ، سفر پمپئو به کره شمالی را لغو کند.

گفتنی است کره شمالی روز یکشنبه طرف آمریکایی را به حقه‌بازی و توطئه علیه پیونگ‌یانگ متهم کرد حال‌آنکه پیشتر هم از بابت تداوم تحریم‌های آمریکا، دلخوری‌هایی وجود داشت.