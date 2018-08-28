ترور ۲ خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «حشمتالله استانکزی» سخنگوی پلیس کابل گفت که ۲ خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان در منطقه «خواجه بغران» واقع درحوزه پانزدهم شهر کابل توسط افراد ناشناس کشته شده اند.
وی افزود که عاملان این رویداد از محل متواری شده و تاکنون کسی در رابطه با این حادثه دستگیر نشده است.
نیروی هوایی افغانستان در ۱۷ سال اخیر توسط ایالات متحده و ناتو حمایت و تجهیز میشود، اما کارشناسان نظامی معترض هستند که امنیت کارمندان این قوا به صورت جدی تامین نمیشود و افراد ناشناس بدون هیچ مانعی بهراحتی خلبانانی را که برای آموزش آنها چندین سال زمان صرف میشود را ترور میکنند.
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