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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

ترور ۲ خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان

ترور ۲ خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان

دو خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان توسط افراد ناشناس مسلح ترور شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «حشمت‌الله استانکزی» سخنگوی پلیس کابل گفت که ۲ خلبان نیروی هوایی ارتش افغانستان در منطقه «خواجه‌ بغران» واقع درحوزه پانزدهم شهر کابل توسط افراد ناشناس کشته شده اند.

وی افزود که عاملان این رویداد از محل متواری شده و تاکنون کسی در رابطه با این حادثه دستگیر نشده است.

نیروی هوایی افغانستان در ۱۷ سال اخیر توسط ایالات متحده و ناتو حمایت و تجهیز می‌شود، اما کارشناسان نظامی معترض هستند که امنیت کارمندان این قوا به صورت جدی تامین نمی‌شود و افراد ناشناس بدون هیچ مانعی به‌راحتی خلبانانی را که برای آموزش آنها چندین سال زمان صرف می‌شود را ترور می‌کنند.

کد مطلب 4387239

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