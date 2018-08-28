پایان ماموریت فعالیت کاروان قرآنی در موسم حج ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت یک ماه از ماموریت کاروان شهدای قرآنی منا در شهرهای مقدس مدینه و مکه، آخرین جلسه هماهنگی اعضای این کاروان برگزار شد.
علی قاسمآبادی سرپرست کاروان، با تشکر از همکاری اعضای کاروان، گزارش مختصری از فعالیتهای قرآنی انجام شده و بازخورد آنها در کاروانهای زائران و بعثه مقام معظم رهبری بیان نمود.
ایشان سطح رضایتمندی بعثه مقام معظم رهبری از فعالیتهای قرآنی صورت گرفته را بسیار مثبت ارزیابی کرده و با توجه به اتمام ماموریت بخشی از قاریان، برنامه اعزام افراد به مدینه و ایران را اعلام نمود.
بر این اساس آقایان موحدی، زاهدی، زینلی، معتمدی، علیزاده، حسینی، خزایی و قاسمآبادی طبق زمانبندی مشخص از ۴ تا ۱۴ شهریورماه برای ادامه کار به مدینه اعزام خواهند شد و آقایان فردفانی، شعبانی، نظریان، کرمانی، مقدمی، موسوی، سلیمانی و گروه مدیحه سرایی میعاد در بازه زمانی ۵ تا ۱۱ شهریورماه به میهن اسلامی باز خواهند گشت.
همچنین افرادی هم که در مدینه منوره مستقر می شوند از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ شهریورماه به کشورمان بازخواهند گشت.
در پایان قاسمآبادی، ضمن اهدای یک جلد کلامالله مجید از تمامی اعضای کاروان قرآنی کشورمان تقدیر و تشکر نمود.
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