۳ ساختمان دادگستری در شرق کرمان افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، محمدحسین زاده کافی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت و در سفر حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه به استان کرمان چندین پروژه عمرانی در کرمان به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ساختمان جدید دادگستری شهرستان ریگان در زمینی به مساحت شش هزار مترمربع و زیربنای ۷۰۰ مترمربع در دو طبقه با هزینه هفت میلیارد ریال از محل اعتبارات حساب های خاص قوه قضائیه افتتاح خواهد شد.

وی اعلام کرد: در این سفر همچنین ساختمان های دادگستری شهرستان های فهرج و نرماشیر نیز در زمین هایی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ مترمربع و دو هزار و ۸۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۰۰ مترمربع و در مجموع با هزینه ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات حساب های خاص قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: بهمن ۹۵ با حضور حجت الاسلام امینی، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان و مسئولان محلی کلنگ احداث این پروژه ها به زمین زده شد و ظرف مدت کمتر ۲۰ ماه آماده افتتاح می باشند.

زاده کافی تصریح کرد: یکی از اولویت های دادگستری استان کرمان توسعه فضاهای فیزیکی مناسب در جهت تکریم ارباب رجوع است و خوشبختانه اقدامات خوبی طی دوران مدیریت موحد، رئیس کل دادگستری درحوزه پروژه های عمرانی در سطح استان آغاز شده است که امیدواریم تا پایان سال جاری اکثر این پروژه ها به مرحله بهره برداری برسند.