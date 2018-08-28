محموله بزرگ مواد نیروزای قاچاق در گناوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بازیار صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران گمرک گناوه با هوشیاری و دقت در حین بازرسی از یک فروند شناور ورودی موفق به کشف و ضبط یک محموله قرص و پودر نیرو زا شدند.

سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در محموله مکشوفه ماموران گمرک موفق شدند تعداد ۹۴ هزار و ۵۰۰ حبه قرص نیروزا در مارک‌های مختلف کشف کنند.

وی ادامه داد: همچنین دو نوع مکمل غذایی غیرمجاز شامل ۱۰۹ بشکه دو کیلو و ۲۵۰ گرمی پودر نیروزا و همچنین ۱۵ کارتن محتوی پودر نیزوزا ۲۵۰ گرمی کشف شد.

سرپرست ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه حدود ۶۰۰ میلیون ریال و حدود ۳۰۰ کیلوگرم است.