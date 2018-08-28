طرح جامع شهر ارجمند مراحل پایانی ابلاغ را می گذراند

مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابلاغ طرح جامع شهر ارجمند مراحل پایانی خود را می گذراند.

فرماندار فیروزکوه گفت: اکنون ۱۳ سال است، که طرح جامع شهر ارجمند ابلاغ نشده است، که این امر سبب گلایه هایی از سوی اعضای شورای شهر ارجمند در این رابطه شد.

وی افزود: هفته گذشته مقامات استانی از طرح بازدیدهای لازم را داشتند و اکنون این طرح به مراحل نهایی ابلاغ رسیده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه از مردم خواست، تا نگران نباشند و گفت: مردم بدانند، مدیران و مسئولان فیروزکوه با تمام تلاش پیگیر مطالبات مردم هستند.