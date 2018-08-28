به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مقنی، معاون تبلیغ مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به آغاز نشست هم‌اندیشی و یکسان‌سازی داوری مسابقات قرآن کریم کشور، گفت: این دوره از دیروز ۵ شهریورماه آغاز شده و تا امروز ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این نشست ۶ کارگروه حفظ، صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و دعاخوانی داریم که در هر کارگروهی بین ۱۰ تا ۱۵ نفر از اساتید و داوران قرآنی حضور دارند.

معاون تبلیغ مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: این نشست ۲ روزه با هدف ارائه مباحث آموزشی، تبیین آیین‌نامه‌ها، ارتقای داوری و ارزیابی داوران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مقنی با بیان این که در این نشست ۷۰ داور و استاد قرآنی حضور دارند، بیان داشت: تعداد ۵۰ نفر از این داوران را خواهران و تعداد ۲۰ نفر را نیز برادران تشکیل می‌دهند.

وی مکان برگزاری نشست را مجتمع امین واقع در شهرستان قم، خیابان بلوار امین، نبش سه راه سالاریه اعلام کرد.