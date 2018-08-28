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۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

آغاز نشست هم‌اندیشی ۷۰ داور مسابقات قرآن کریم

آغاز نشست هم‌اندیشی ۷۰ داور مسابقات قرآن کریم

نشست هم‌اندیشی و یکسان‌سازی داوری مسابقات قرآن کریم کشور آغاز به کار کرد.     

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مقنی، معاون تبلیغ مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به آغاز نشست هم‌اندیشی و یکسان‌سازی داوری مسابقات قرآن کریم کشور، گفت: این دوره از دیروز ۵ شهریورماه آغاز شده و تا امروز ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این نشست ۶ کارگروه حفظ، صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتدا و دعاخوانی داریم که در هر کارگروهی بین ۱۰ تا ۱۵ نفر از اساتید و داوران قرآنی حضور دارند.

معاون تبلیغ مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: این نشست ۲ روزه با هدف ارائه مباحث آموزشی، تبیین آیین‌نامه‌ها، ارتقای داوری و ارزیابی داوران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مقنی با بیان این که در این نشست ۷۰ داور و استاد قرآنی حضور دارند، بیان داشت: تعداد ۵۰ نفر از این داوران را خواهران و تعداد ۲۰ نفر را نیز برادران تشکیل می‌دهند.

وی مکان برگزاری نشست را مجتمع امین واقع در شهرستان قم، خیابان بلوار امین، نبش سه راه سالاریه اعلام کرد.

کد مطلب 4387259

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