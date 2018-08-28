جایزه‌ «پرویز بشردوست» در جشنواره تئاتر استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر استان تهران، ایوب آقاخانی، علی شمس و ابراهیم گلهدارزاده داوران بخش نمایشنامه نویسی جشنواره تئاتر استان تهران پس از ارزیابی ۵۷ اثر متقاضی از شهرستانهای استان تهران ۱۲ نمایشنامه را به عنوان کاندیدای دریافت جایزه «پرویز بشردوست» انتخاب کردند که سه اثر برگزیده این بخش در اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر استان تهران معرفی خواهند شد.
آثار برگزیده این بخش به همت انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران چاپ و منتشر میشوند.
اختتامیه بیست و سومین جشنوارهی تئاتر استان تهران ۱۰ شهریورماه ۹۷ ساعت ۱۷:۳۰ در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.
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