شهدای اهل سنت مصداق واقعی وحدت در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پور جمشیدیان صبح سه شنبه در اجلاسیه شهدای اهل سنت خراسان جنوبی اظهار کرد: در کشور ایران به برکت انقلاب اسلامی وحدت مذاهب و اقوام عملی شده است.

وی بیان کرد: ۱۱ هزار شهید جامعه اهل سنت که از اقوام مختلف بودند مصداق واقعی وحدت در ایران اسلامی هستند که جمع بسیاری از آنان داوطلبانه و در قالب گروه های مردمی جان خود را تقدیم انقلاب کردند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران ادامه داد: بسیاری از اهل سنت ایران در مقابله با داعش و تکفیری ها به شهادت رسیدند چرا که چهره حقیقی گروه های تکفیری را در گام اول علمای اهل سنت با مدد جستن از آیات قرآن بر ملا کردند.

پور جمشیدیان با اشاره به اینکه جنایات داعش هم شیعه و هم سنی را داغدار کرده است، افزود: از بین بردن وحدت و همبستگی مذاهب و تخریب قبور بزرگان دین از راهبردهای استکبار در ایجاد و تقویب داعش بود.

وی گفت: امروزه در ایران اسلامی شیعه و سنی در کنار هم در شرق و غرب کشور از مرزها دفاع می کنند و در این زمینه نیز اهل سنت شهدای بسیاری در مقابله با اشرار و حفظ مرزهای وطن تقدیم کردند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران اظهار کرد: از جمله افتخارات انقلاب اسلامی این است که شرایطی را فراهم کرد که علمای دین بتوانند در آزادی کامل احکام فقهی را بیان کرده و آیات قرآن را تبیین کنند.

پورجمشیدیان بیان کرد: در جنگ های ۲۰۰ سال اخیر هر بار بخشی از ایران را از دست دادیم اما در سال های دفاع مقدس با مجاهدت های جوانان شیعه و سنی این سرزمین، حتی یک وجب از خاک ایران را به دست دشمن ندادیم.

وی با اشاره به برخی از جنایات دوران حکومت پهلوی ادامه داد: در دوران پهلوی اول عمامه از سر علما و حجاب از سر بانوان برداشتند و حتی عزاداری برای اولاد پیامبر(س) را ممنوع کردند.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران افزود: در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بحرین را که یکی از استان های کشور ما بود بدون کوچکترین خونریزی و مقاومتی از دست دادیم.

پورجمشیدیان گفت: مدیران جامعه اسلامی بیش از دیگران در قبال امانت شهدا که انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است وظیفه و مسئولیت دارند.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم صبورانه مشکلات اقتصادی را تحمل می کنند نشان همراهی آنان با دولتمردان است، یادآور شد: مسئولان باید با برنامه ریزی دقیق و تکیه بر توان داخلی در راستای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

سردار حسن رجب زاده، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری نیز در این اجلاسیه اظهار کرد: اهل سنت خراسان جنوبی ۴۵ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.

وی بیان کرد: شهدا به برگزاری کنگره و اجلاسیه نیاز ندارند بلکه جامعه ما و جوانان به ترویج فرهنگ شهادت و درس گرفتن از سبک زندگی شهداء نیاز دارند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید ناصری ادامه داد: آنچه در وصیت نامه شهدا بیش از هر چیزی نمود و جلوه دارد ولایت پذیری، پیروی از رهبری و اخلاص است.

سردار رجب زاده افزود: امروزه نیز وقتی با خانواده شهدا دیدار می کنیم، در می یابیم که این بزرگواران نه تنها سهمی از انقلاب اسلامی نمی خواهند بلکه خود را بدهکار سرزمین خویش و انقلاب می دانند.

فرمانده قرارگاه شهید ناصری یادآور شد: از برکت برگزاری کنگره دو هزار شهید خراسان جنوبی فضای استان از عطر یاد شهدا آکنده است.