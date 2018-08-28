اعتقاد به دشمنی روسیه با اروپا غیرمنطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با رسانه ای از کشور اسلواکی گفت: اعتقاد به اینکه روسیه در پی ایجاد اختلاف و شکاف در اروپا است غیر منطقی است.

لاوروف در ادامه افزود: اعتقاد به اینکه روسیه در پی ضعیف کردن اروپا است غیرمنطقی است. ما به طور مرتب برای ایجاد نظامی از همکاری ها با اروپا بر اساس امنیت مشترک و غیرقابل شکاف گفتگو کرده ایم.

وی در ادامه گفت: ابتکار رئیس جمهور پوتین برای ایجاد فضای اقتصادی و انسانی از آتلانتیک تا اقیانوس آرام نیز در همین راستا اعلام شده است.

وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: روسیه خواستار آن نیست که به سیاستمداران اروپایی مورد حمایت مردم برچسب عوام فریبی زده شود. از نقطه نظر سیاسی مهم این است که متوجه شویم سیاست خارجی روسیه یک ایده ایدئولوژیک نداشته و مهمترین موضوع در خصوص شرکای ما آمادگی آنها برای توسعه روابط دوجانبه بر اساس حقوق بین الملل، احترام و منافع متقابل است.

به گزارش مهر، هر چند کشورهای اروپایی روابط چندان گرمی با روسیه ندارند اما با این وجود روز گذشته «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت که بحث ها در مورد موضوعات مربوط به مسائل دفاعی و امنیتی اروپا باید با مشارکت روسیه انجام شود.

ماکرون با اشاره لزوم بازنگری در معماری دفاعی و امنیتی اروپا گفت: امروز، ما باید خودمان مسئولیت و تضمین امنیت و حاکمیت اروپا را به عهده بگیریم. باید یک گفتمان جدید در مورد امنیت سایبری، سلاح های شیمیایی، سلاح های کلاسیک، درگیری های منطقه ای، امنیت فضایی و حفاظت از مناطق قطبی با روسیه صورت بگیرد.