امضای نفتا باعث رکوردزنی وال استریت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات دوشنبه به وقت آمریکا (بامداد سهشنبه به وقت تهران)، درحالیکه شکلگیری توافق تجارت آزاد بین مکزیک و آمریکا باعث تقویت حالوهوای سرمایهگذارن شد، تداوم رشد گسترده سهام باعث شد اساندپی و نزدک برای دومین جلسه متوالی رکورد شکنی کنند.
پیشتازی سهام تکنولوژی باعث شد شاخص نزدک برای اولین بار در تاریخ از مرز ۸۰۰۰ واحد عبور کند. این بخش همچنین بزرگترین رشد را برای شاخص اساندپی به همراه داشت.
یک مقام تجاری ارشد آمریکا اعلام کرد که توافق آمریکا و مکزیک جایگزین پیمان نفتا خواهد شد و انتظار میرود مذاکرات با کانادا فورا آغاز شود.
چشمانداز امید بخش تجاری با انتشار اخباری از این که واشنگتن در حال فشار وارد کردن بر اتحادیه اروپاست تا مذاکرات تعرفهای را سرعت بدهند، تقویت شد.
مت بلانت، سرپرست انجمن سیاستگذاری خودروسازان آمریکا، گفت که در مورد این قرارداد تجاری خوشبین است. سهام فورد موتور ۳.۲ درصد جهش کرد و سهام جنرال موتورز هم با رشدی ۴.۸ درصدی روبرو شد.
شرکتهای حساس به تعرفه بوئینگ و کاترپیلار به ترتیب ۱.۲ درصد و ۲.۸ درصد رشد کردند و با پیشتازی در بخش صنعت، شاخص داوجونز را بالا کشیدند.
شاخص سهام اماسسیآی مکزیک ۲.۱ درصد جهش کرد.
میانگین صنعتی داو جونز ۲۵۹.۲۹ واحد یا ۱.۰۱ درصد جهش کرد و به ۲۶۰۴۹.۶۴ واحد رسید.
اساندپی ۵۰۰ توانست با ۲۲.۰۵ واحد یا ۰.۷۷ درصد بالا بیاید و به رکورد ۲۸۹۶.۷۴ واحد برسد.
کامپوزیت نزدک ۷۱.۹۲ واحد یا ۰.۹۱ رشد کرد و به رکورد ۸۰۱۷.۹۰ واحد رسید.
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