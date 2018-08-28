به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه فوق‌العاده شورای شهر کرج که به دعوت فرمانداری و با حضور نمایندگان استاندار و فرماندار به‌منظور اخذ تصمیمات مهمی همچون تعیین هیئت‌رئیسه شورای شهر کرج و انتخاب شهردار صبح امروز برگزار شد به دلیل غیبت پنج نفر از اعضای شورای شهر به تعطیلی کشیده شد.

محمد نبیونی، منصور وحیدی، فرج اله ایلیات، سارا دشتگرد و فریده بزنی بیرانوند پنج عضو شورای شهر کرج هستند که در دو جلسه فوق‌العاده دو روز گذشته نیز غیبت کرده و در صحن علنی حاضر نشدند.

گفتنی است به اعضای شورای شهر کرج از سوی مقامات استان ازجمله نماینده ولی‌فقیه در البرز و همچنین استاندار و فرماندار کرج تذکراتی پیرامون تعیین تکلیف شهردار این کلان‌شهر و برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه شورای شهر کرج داده‌شده است.

هومن قدوسی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کرج که به‌عنوان نماینده این فرمانداری در جلسه فوق‌العاده امروز حضور داشت، گفت: توسعه شهری و به نتیجه رسیدن امور شهر کرج بسیار مهم است اما عدم حضور پنج عضو شورت (گروه اقلیت) و تخلف آن‌ها و اخلال در انجام وظایف از سوی آن‌ها با مقامات استان گزارش می‌شود.

نماینده فرماندار در جلسه فوق‌العاده شورای شهر کرج اضافه کرد: برای ادامه کار این مهم به شورای حل اختلاف سپرده می‌شود.