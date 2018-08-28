المان یادمان شهدای وزارت نیرو در بهشت زهرا(س) افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از یادمان شهید دکتر حسن عباسپور و ۵۳۰ شهید صنعت آب و برق، همزمان با هفته دولت با حضور دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو، حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

این یادمان با پیشنهاد سازمان بهشت زهرا(س) به وزارت نیرو ساخته و طرح آن طی فراخوانی عمومی از بین طرح های ارائه شده انتخاب شده است.

مرادی، مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران در این مراسم اظهار داشت: سال گذشته همزمان با تشییع پیکر مطهر شهید حججی و با پیشنهاد سازمان بهشت زهرا(س) که در سالهای اخیر جهت برپایی و احداث المان هایی با هدف ترویج و تثبیت راه و نام شهدا گام های موثر داشته است، کلنگ احداث این یادمان زده شد که در نهایت طرح فعلی انتخاب و احداث شد.

وی با اشاره به یادمان افتتاح شده گفت: طرح فعلی با شمایلی از دکل برقی در بالای محراب و نمادی از سد در پایین دارای هشت محل سرریز آب است نماد ۸ سال دفاع مقدس و حوزه های مختلف وزارت نیرو اشاره دارد.

گفتنی است در این مراسم سردار نادر ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور و سردار سید مجید هاشمی دانا معاون روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز حضور داشتند.

این نماد در مجاورت گلزار شهدای بهشت زهرا(س) تهران با هدف ترویج و تثبیت حضور مهندسین جوان ایرانی در صحنه های مختلف به ویژه ۸ سال دفاع مقدس بر پا شده است.