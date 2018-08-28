به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کامبیز مهدی زاده از راه اندازی نخستین مرکز فناوری انرژی خبر داد و اظهار کرد: این مرکز به زودی با حمایت ستاد و بخش خصوصی راه اندازی می شود تا تمامی استارتاپ ها، شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی به صورت متمرکز فعالیت خود را در آن ادامه دهند.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی راه اندازی این مرکز را گامی برای ساماندهی فعالیت ها در حوزه انرژی دانست و ادامه داد: این مرکز مکانی برای ارائه نوآوری‌های حوزه انرژی است تا شرکت‌های حاضر در آن ایده ها و توانمندی های خود در این حوزه را عرضه کنند. برای راه اندازی و سرمایه گذاری روی این مرکز بخش خصوصی همچون استارتاپ ها و شتابدهنده ها اعلام آمادگی کرده اند و زیرساخت ها برای راه اندازی مرکز فراهم شده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی با اشاره به اینکه تبدیل شرکت های کوچک حوزه انرژی به شرکت هایی بزرگ از اهداف فعالیت این مرکز است بیان کرد: این مرکز بستری را فراهم می کند تا شرکت های توانمند اما کوچک به شرکت هایی قدرتمند تبدیل شوند و بازار خود را توسعه دهند در این صورت با فعالیت خود به اقتصاد کشور نیز نفع می رسانند.

وی عنوان کرد: استارتاپ ها، شتابدهنده ها و شرکت های علاقمند به فعالیت در حوزه انرژی می توانند با مراجعه به ستاد توانمندی و ایده های خود را ارئه دهند و پس از بررسی توسط تیم کارشناسی به آنها فرصت حضور در مرکز و حمایت برای توسعه فعالیت و ایده شان داده می شود. در ادامه نیز اگر روند فعالیت آنها رو به رشد بود برای توسعه بازار حمایت می شوند. پس در این مرکز ایده ها جمع آوری می شود تا برای صنعتی شدن آنها اقدامات لازم انجام شود.

مهدی زاده به فعالیت های ستاد در دور جدید اشاره کرد و گفت: در ستاد به دنبال این هستیم تا با ساماندهی فعالیت های دوره های گذشته زمینه را برای توسعه فعالیت ها فراهم کنیم. بنابراین سرنوشت تمام پروژه های ستاد مشخص می شود تا با تغییر مدیریت ها افراد جدید دچار چالش نشوند. همچنین جدولی آماده شده تا از این پس میزان پیشرفت پروژه ها مشخص باشد که در چه وضعیتی قرار دارند.

وی به استفاده از دستاوردهایی همچون اسکن کد و هولوباکس در ستاد نیز اشاره کرد که دسترسی به آخرین اخبار و دستاوردهای حوزه انرژی را آسان می کند و به نوعی صرفه جویی در وقت و هزینه را برای علاقمندان در این حوزه به دنبال دارد.