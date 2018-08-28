شناگاه های سالم دارای پرچم هستند/توصیه بهداشتی به شناگران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شقاقی، اظهار داشت: با توجه به مسافرت تعداد زیادی از هموطنان به استان های شمالی کشور در شهریور، رعایت بیش از پیش موارد بهداشتی در شناگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: در صورت آلودگی شیمیایی و میکروبی آب محل شنا، با توجه به تماس مستقیم بدن انسان با آب، همچنین امکان ورود آب به دهان، بینی، گوش و چشم احتمال انتقال بیماری زیاد است.

رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: سایر تسهیلات موجود در محل شناگاه مانند مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، دوش و سرویس های بهداشتی، دفع فاضلاب و پسماند نیز در صورت غیر بهداشتی بودن می تواند سلامت شناگران و بهداشت عمومی را به خطر اندازد.

وی با اشاره به اینکه بازرسین بهداشت محیط شناگاه های موجود در استان های ساحلی کشور را نظارت می کنند، افزود: بازرسین بهداشت محیط، به صورت مستمر در تمام ایام هفته، وضعیت بهداشتی طرح های شنا از قبیل کیفیت آب دریا (قسمت شناگاه ها)، کیفیت آب آشامیدنی، سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب، مراکز تولید و عرضه مواد غذایی، جمع آوری و دفع فاضلاب و پسماند، سرویس های بهداشتی و دوش ها را پایش و کنترل می کنند.

رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد: در جهت ارتقای وضعیت بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی شناگاه های طبیعی، تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت بهداشت، تدوین و ابلاغ شده است و پرچم گذاری سواحل جهت اعلام وضعیت شناگاه ها اجرا خواهد شد.

شقاقی گفت: بر اساس دستورالعمل های ابلاغی، بررسی های میدانی (بازرسی بهداشتی و زیست محیطی) و نمونه برداری از آب های مناطق محدوده طرح های سالم سازی دریا انجام می شود و شناگاه هایی که رعایت موازین بهداشتی و زیست محیطی را انجام دهند، پرچم آبی و مراکزی که نیاز به اصلاحات دارند، پرچم زرد دریافت می کنند.

وی ادامه داد: شناگاه هایی که دارای ایرادات اساسی بوده و سلامت شناگران را مورد تهدید جدی قرار می دهند فاقد پرچم بوده و لازم است از فعالیت آنها جلوگیری شود.

رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، بیان کرد: نظارت و مراقبت بهداشتی از طرح های سالم سازی دریا از نظر حفظ بهداشت عمومی اهمیت زیادی دارد، لذا باید مدیران طرح های مذکور در جهت کنترل و اجرای دقیق مقررات بهداشتی و زیست محیطی، نهایت کوشش و مراقبت را به عمل آورند.

شقاقی اظهار داشت: برای کمک به ارتقای وضعیت بهداشتی شناگاه ها، از هموطنان گرامی خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه نقص و تخلف بهداشتی از قبیل آلودگی آب شناگاه، وضعیت نامطلوب جمع آوری و دفع فاضلاب، وضعیت نامطلوب جمع آوری زباله و پسماند، عدم دسترسی به آب آشامیدنی، عدم دسترسی به توالت بهداشتی و یا وضعیت غیر بهداشتی آنها(کثیفی و عدم دسترسی به صابون مایع)، عدم دسترسی به دوش بهداشتی و یا وضعیت غیر بهداشتی آنها، وجود حیوانات، جوندگان و حشرات در محل شنا، وضعیت غیر بهداشتی مراکز تهیه، نگهداری، توزیع و فروش مواد غذایی، استعمال قلیان و ابتلا به بیماری بعد از استفاده از شناگاه، موضوع را به سامانه بهداشت ۱۹۰ به صورت تلفنی اطلاع دهند تا سریعا مورد رسیدگی قرار گیرد.