مجید قیدی: حواشی ازدواج ما در اندونزی تمرکز همسرم را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، مجید قیدی ملی پوش تیر و کمان ایران درباره ازدواج پر سر و صدایش با پریسا براتچی دیگر ملی پوش تیر و کمان اظهار کرد: این چند روز خیلی تیرو کمان پرحاشیه شده است. خود شما و چند نفر از خبرنگاران در جریان بودند ما از چندی قبل تصمیم داشتیم خبر ازدواج رسمی خود را اعلام عمومی کنیم. قطعا آشنایی از پیش بود و مقدماتی انجام شده بود اما خودمان تصمیم داشتیم در جریان این بازی ها به طور نمادین خبر ازدواج را اعلام کنیم.

وی افزود: نمی دانستیم که این موضوع با حواشی مربوط به خانم نعمتی مرتبط می شود. این خیلی اشتباه است. فکر میک نم برخی حتی بیشتر از مدال طلا به دنبال حواشی هستند و فکر می کنند. برعکس رسانه های خارجی که خیلی مثبت برخورد کردند متاسفانه اقدام ما در داخل ایران خیلی بازتاب مثبتی نداشت.

قیدی تاکید کرد: حواشی این یکی دو روز تاثیر زیادی روی عملکرد همسرم گذاشت و تمرکز او را بهم ریخت و همین موضوع موجب شد چهارم شود. تیر و کمان ورزش تمرکزی است.

ملی پوش تیروکمان ایران تاکید کرد: به هیچ عنوان این اقدام ما ربطی به فدراسیون نداشت. ما خودمان تصمیم گرفتیم. رئیس فدراسیون تازه آمده است و برخی با او خصومت دادند به همین خاطر ما را هم زیر سوال می برند.